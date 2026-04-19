Tri prepreke koje koče dogovor SAD-a i Irana

Washington i Teheran “daleko su od konačnog dogovora”, izjavio je predsjednik iranskog parlamenta Mohammad Bagher Ghalibaf u intervjuu za državnu televiziju u subotu, dok bi primirje moglo isteći za nekoliko dana.
Istodobno, američki predsjednik Donald Trump rekao je da pregovori i dalje traju, ali da je Iran “počeo igrati igre”. Tijekom tjedna više je puta tvrdio da je dogovor vrlo blizu te da je Teheran napravio neke ključne ustupke.
Sve upućuje na to da još postoji niz prepreka koje treba riješiti - a Trump je zaprijetio da neće produljiti trenutačno primirje ako Iran ne pristane na sporazum, javlja CNN.
Evo glavnih spornih točaka:
Sudbina iranskih zaliha uranija: Trump je ovog tjedna sugerirao da je Iran pristao poslati svoje zalihe visoko obogaćenog uranija u SAD, no visoki iranski dužnosnik brzo je to odbacio, nazvavši zahtjev “neprihvatljivim”.
Iran raspolaže s oko 400 kilograma uranija obogaćenog na 60 posto. Jedan od prijedloga uključuje odmrzavanje iranske imovine u zamjenu za predaju tih zaliha.
Iran zauzvrat traži značajno ublažavanje sankcija i odmrzavanje više od 20 milijardi dolara imovine, rekao je za CNN izvor upoznat s pregovorima.
Ograničenja obogaćivanja uranija: Trajanje eventualne obustave iranskog nuklearnog programa još je jedno sporno pitanje. Iranski dužnosnik za CNN odbacio je Trumpovu tvrdnju da je Teheran pristao na neograničenu obustavu, poručivši da Iran “nikada neće prihvatiti” status iznimke od međunarodnog prava.
Tijekom razgovora prošlog vikenda američki pregovarači predložili su 20-godišnju pauzu u obogaćivanju uranija, dok je Iran odgovorio prijedlogom o petogodišnjoj obustavi, što su SAD odbile.
Ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca: Svijet je u petak odahnuo kada je Iran najavio ponovno otvaranje ključne pomorske rute, koja je bila gotovo zatvorena gotovo dva mjeseca.
No olakšanje je kratko trajalo. Iran tvrdi da ponovno uvodi stroga ograničenja za plovidbu, kao odgovor na Trumpovu izjavu da će američka blokada iranskih luka ostati na snazi dok se ne postigne dogovor.
