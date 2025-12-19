Član Uprave Janafa za N1 otkrio što je uvjet njegova opstanka: To ne može nitko na svijetu...

"Koliko znam, uživam njegovo povjerenje. Ako sam ga izgubio, nemam problema s tim, po stepenicama uspjeha se penje, ali i spušta. Postoji puno kvalitetnih menadžera koji su članovi političkih stranaka i puno ih je manje koji to nisu. Pozdravljam da temelj budu kompetencije, ali i kredibilitet. Netko može imati najbolji životopis na svijetu, ali ako nema strategiju, neće moći na pravi način voditi JANAF. Prvi će put Nadzorni odbor provoditi natječaj pa je ključno tko će biti postavljen u njega. Odgovorno tvrdim da sam bio ključan u stvaranju partnerskih odnosa koji su omogućili Janafu 30 milijuna eura više prihoda godišnje", zaključio je Vladislav Veselica.