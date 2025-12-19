VLADISLAV VESELICA
Član Uprave Janafa za N1 otkrio što je uvjet njegova opstanka: To ne može nitko na svijetu...
Član Uprave Jadranskog naftovoda (JANAF) Vladislav Veselica s našom Natašom Božić Šarić u N1 Studiju uživo razgovarao je o situaciji koja se tiče opskrbe naftom.
"U energetici dominantno prevladava geopolitika i ponekad oko odlučivanja nisu primarne ekonomske varijable. Što je legitimno. Ali, moram reći da sam jako zadovoljan s potpredsjednikom MOL Grupe. Vodio sam Janafov tim. Prvi je put od strane MOL-a adresirana potražnja za većim količinama sirove nafte - dva do 11 milijuna tona. To govori da su ozbiljna kompanija i da si ne mogu dopustiti situaciju da nemaju ugovor s Janafom, a vjerujem da, s obzirom na stav Europske unije o totalnom napuštanja fosilnih goriva iz Rusije početkom 2028., ne mogu biti nepripremljeni. Pripremamo ponudu i narednih dana ćemo je dostaviti MOL-u."
Partneri su posljednjih 12 godina i odlučili su profesionalno pristupiti pregovorima.
"Poštujemo njihove odluke oko kupovine sirove nafte iz drugih pravaca, ali vjerujem da ćemo uspjeti da preuzmu dio obveza za transport i da ćemo ugovoriti cijene za veće volumene transporta, što je iznimno važno za JANAF. Ugovor će, vjerujem, reflektirati te veće količine", objasnio je Veselica pa dodao koliko je sporazum važan za JANAF:
"Više puta sam rekao, uvjet opstanka Janafa je da rafinerije koje su mu na trasi prerađuju naftu koja se doprema Janafom. Nema naftovoda na svijetu koji može funkcionirati sa šest posto utilizacije, a s time je JANAF trenutno suočen. Ne vjerujem da ćemo dugoročno ostati bez NIS-a jer SAD ne bi ostavio jednu zemlju bez rafinerije."
Vjeruje da će ugovor s MOL-om biti potpisan sredinom siječnja. No, odlučivat će se i treba li istraživati naftu u Kazahstanu.
"Predložili smo Skupštini Janafa to ulaganje i ja sam apsolutno za. Naime, JANAF nije financijska institucija i ako ne nađemo nove niše poslovanja, postat će talac odluka drugih. Ta investicija, kao i svaka druga, nosi rizike, ali s obzirom na podatke koje smo dobili, procjena je da postoji izniman potencijal za istraživanje."
Kako diverzificirati djelatnost Janafa?
"Ne smije propustiti priliku postati energetska kompanija, ali tu, nažalost, kaskamo. Ključno je da svaka kompanije, nevezano za vlasništvo, ima kvalitetno vodstvo."
A priča se da je upravo u tom segmentu problem... Naime, priča se o njegovoj smjeni.
"Naravno da svi ljudi imaju različite poglede na određena poslovna pitanja. Postao sam komercijalni direktor u Janafu 2013. i povećao dobit dva i pol puta iako smo izgubili tri rafinerije na trasi. Osobno sam vodio brojne pregovore... Imam kredibilitet.
U čemu je onda problem?
"Osnovna ljudska priroda. Neću komentirati kolegu. Vjerujem da 99 posto ljudi misli da mogu biti direktori u Janafu. Nije dobro da se na tom putu koriste difamacije i podmetanja. Osobno mislim da sam ostvaren čovjek i moj identitet nije da sam član Uprave Janafa. Ako to vlasnici prihvate, u redu."
Nije potvrdio da bi njegovu smjenu htio premijer Andrej Plenković.
"Koliko znam, uživam njegovo povjerenje. Ako sam ga izgubio, nemam problema s tim, po stepenicama uspjeha se penje, ali i spušta. Postoji puno kvalitetnih menadžera koji su članovi političkih stranaka i puno ih je manje koji to nisu. Pozdravljam da temelj budu kompetencije, ali i kredibilitet. Netko može imati najbolji životopis na svijetu, ali ako nema strategiju, neće moći na pravi način voditi JANAF. Prvi će put Nadzorni odbor provoditi natječaj pa je ključno tko će biti postavljen u njega. Odgovorno tvrdim da sam bio ključan u stvaranju partnerskih odnosa koji su omogućili Janafu 30 milijuna eura više prihoda godišnje", zaključio je Vladislav Veselica.
