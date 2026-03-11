Članice IEA glasale za pokretanje "najvećeg oslobađanja hitnih naftnih zaliha u povijesti"

Međunarodna agencija za energiju (IEA) odobrila je oslobađanje 400 milijuna barela nafte kako bi se nadoknadio gubitak opskrbe zbog “efektivnog zatvaranja” Hormuškog tjesnaca, objavio je izvršni direktor agencije Fatih Birol. Kazao je da su zemlje članice IEA “jednoglasno” glasale za pokretanje “najvećeg oslobađanja hitnih naftnih zaliha u povijesti naše agencije.”
Najavljujući “najveće ikad” oslobađanje 400 milijuna barela nafte, Međunarodna agencija za energiju (IEA) priopćila je da su 32 zemlje članice jednoglasno glasale za tu odluku, javlja BBC.
„Izazovi na tržištu nafte s kojima se suočavamo neviđeni su po razmjerima, stoga mi je vrlo drago da su zemlje članice IEA odgovorile izvanrednom kolektivnom akcijom bez presedana”, rekao je izvršni direktor IEA Fatih Birol.
IEA navodi da će se hitne zalihe nafte plasirati na tržište u vremenskom okviru koji odgovara nacionalnim okolnostima svake države članice.
Ovo je šesti put da je IEA odobrila koordinirano oslobađanje naftnih zaliha. To se ranije dogodilo 1991., 2005., 2011. te dvaput 2022. godine.
Dodaje se da članice IEA raspolažu hitnim zalihama većim od 1,2 milijarde barela, dok se dodatnih 600 milijuna barela industrijskih zaliha drži prema državnim obvezama.
Koliko brzo svijet potroši 400 milijuna barela nafte?
Jonathan Josephs, BBC-jev poslovni reporter ističe kako je ovo značajna intervencija Međunarodne agencije za energiju, no oslobađanje trećine zaliha koje drže vlade nije nešto što se može često ponavljati.
400 milijuna barela nafte otprilike je količina koju svijet potroši u četiri dana, odnosno količina koja bi u normalnim okolnostima prošla kroz Hormuški tjesnac u 20 dana.
To je signal namjere 32 vlade koje čine IEA da žele ograničiti šok za globalno gospodarstvo. Ipak, one i dalje ovise o tržištima, a energetski trgovci čini se nisu previše reagirali na ovu intervenciju.
IEA je izazove na tržištu nafte opisala kao “neviđene po razmjerima”, što je formulacija koja obično znači više cijene.
Cijene nafte su blago pale nakon objave, ali su ubrzo ponovno porasle, jer i dalje nije jasno kada će borbe završiti i kada će opskrba naftom ponovno normalno teći, umjesto da se oslanja na zalihe.
