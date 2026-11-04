Ćorić komentirao procjenu inflacije od 4,9 posto

“Naravno na to mi ne utječemo, utjecaj Europske unije u toj akutnoj krizi je minimalan. Vjerujem da će naredno razdoblje donijeti smiraj i da li će na to utjecati i rezultat ovih izbora koje smo jučer imali priliku ispratiti u SAD-u, to ćemo tek vidjeti”, rekao je Ćorić.