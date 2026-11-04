"sljedeće godine će pasti"
Ćorić komentirao procjenu inflacije od 4,9 posto
Ministar financija Tomislav Ćorić očekuje da će sljedeće godine stopa inflacije rapidno pasti, te ocjenjuje da bi već sad bila ispod dva posto, ako se iz izračuna isključi poskupljenje cijena energije.
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Ministar Ćorić to je kazao na tradicionalnom savjetovanju “Ekonomska politika Hrvatske u 2027.” u Opatiji, odgovarajući na novinarska pitanja, zamoljen da komentira DZS-ovu prvu procjenu listopadske inflacije od 4,9 posto u odnosu na isti mjesec lani.
“Očekujemo apsolutno usporavanje inflacije u 2027. godini. Naše projekcije to jasno pokazuju. U odnosu na projiciranih za ovu godinu 4,5 posto prosječno, očekujemo rapidan pad tijekom 2027. godine”, izjavio je ministar financija.
Odgovarajući na novinarska pitanja, Ćorić je izrazio nadu da će se na globalnoj sceni naći snage, razumijevanja i dobre volje da se situacija u Hormuškom tjesnacu smiri i da se ponovno uspostavi normalan protok nafte i naftnih derivata, što bi onda utjecalo i na smanjenje cijena na svjetskim tržištima.
“Naravno na to mi ne utječemo, utjecaj Europske unije u toj akutnoj krizi je minimalan. Vjerujem da će naredno razdoblje donijeti smiraj i da li će na to utjecati i rezultat ovih izbora koje smo jučer imali priliku ispratiti u SAD-u, to ćemo tek vidjeti”, rekao je Ćorić.
Podsjetio je da mjerodavni podaci ukazuju da je energetska kriza prouzročena sukobom SAD-a i Irana utjecala na udio energenata u ukupnoj inflaciji, zbog čega je ocijenio da je DZS-ova procjena očekivana.
Naime, podaci DZS-a pokazuju da je procijenjena godišnja stopa inflacije za energiju 20,7 posto, dok je stopa za hranu, piće i duhan iznosila 0,2 posto u listopadu.
“Segment energenata u strukturi inflacije je vrlo dominantan. U ostalim segmentima proizvoda nemamo značajnijih inflacijskih kretanja i to isključivo ukazuje na činjenicu da domaće komponente inflacije u ovom trenutku jesu pod kontrolom. Da nema ovog šoka koji imamo u dijelu cijena energenata, zapravo bi inflacija u Republici Hrvatskoj u ovom trenutku bila na razinu ispod 2 postotna boda”, kazao je ministar financija.
Deeskalacija sukoba koju očekuje u narednim mjesecima, pojasnio je, posljedično bi trebala donijeti smanjenje cijena energenata, koje bi trebalo dovesti do značajnog pada inflacije već u prvom kvartalu sljedeće godine
Naveo je da će Vlada u 2027. godini na sve moguće načine pokušati održati kombinaciju ekonomskog rasta i fiskalne discipline.
“Ta kombinacija u proteklih deseta godina za Republiku Hrvatsku donijela je vrlo dobre rezultate i u istom smjeru ćemo nastaviti i dalje”, kazao je, dodavši da će ekonomski rast i naredne godine u Hrvatskoj biti znatno iznad europskog prosjeka.
Naglasio je da će u idućem višegodišnjem europskom financijskom okviru fokus Vlade biti na povećanju konkurentnosti i produktivnosti domaće ekonomije
Najavio je i da će Vlada i dalje štititi građane od posljedica inflacije.
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