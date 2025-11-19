Dan D za Ljubljansku burzu. Hoće li je hrvatska država preuzeti?

Osjetljivost ovog preuzimanja osjeća se i u krugovima unutar Ministarstva gospodarstva, turizma i sporta. Naglašavaju da je slovensko tržište kapitala plitko i da ga treba produbiti različitim instrumentima koje Ljubljanska burza već uvodi. Dodaju da Slovenija u tome zaostaje već nekih 15 godina, da je potrebno privući mala i srednja poduzeća te aktivirati gotovo 30 milijardi eura štednje na bankovnim računima. Kroz različite sheme kapital bi se mogao ulagati u razvoj te učiniti atraktivnijim za investitore. Jedan od mehanizama za aktivaciju štednje moglo bi biti državno jamstvo do sto tisuća eura, kao što trenutno vrijedi za bankarske depozite.