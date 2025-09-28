Izračuni za godišnji dodatak na mirovine još traju: "Za 31 godinu staža predlažemo 310 eura"

Ocijenila je kako će biti veliko razočarenje ako vrijednost trajnog dodatka po godini staža bude manja od deset eura, a pri tome se nadaju da će se naći sredstva u rebalansu kako bi bio što bliže iznosu aktualne vrijednosti mirovine (AVM) od 14,45 eura kako bi se moglo govoriti o trajnom dodatku kao 13. mirovini. Za 32 godine staža tada bi dodatak bio 462,4 eura, a za 40 godina staža 578 eura.