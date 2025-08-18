Cijena ovog mesa skočila za sto posto, a stočara sve manje

Koristenje fotografija bez odobrenja PIXSELL-a njie dozvoljeno! Svako neovlasteno koristenje krsenje je autorskih i srodnih prav

Potražnja je veća nego ikad, a cijena skače u nebo. Hoće li ga uskoro biti dosta za sve?

Bilježi se trend smanjenja ovčarstva u Hrvatskoj.

Sve više janjetine na naše stolove dolazi iz stranih zemalja. Iz stada u Grabušiću koje broji 800 komada, svi janjci već su rezervirani.

Cijena je u posljednjih nekoliko godina skočila za 100 posto!

U restoranima uz staru ličku magistralu traži se lička janjetina. Cijena po kilogramu – od 35 do 60 eura.

I svi ugostitelji se kunu, janjetina je kod njih s domaćih pašnjaka. Kažu, ili imaju svoja stada, ili kupuju kod lokalaca, prenosi Dnevnik.hr.