trend

Cijena ovog mesa skočila za sto posto, a stočara sve manje

author
N1 Info
|
18. kol. 2025. 08:35
Sinj - 310. Sinjska alka. Okupljanje ljudi u Sinju uoci 310.
Potražnja je veća nego ikad, a cijena skače u nebo. Hoće li ga uskoro biti dosta za sve?

Bilježi se trend smanjenja ovčarstva u Hrvatskoj.

Sve više janjetine na naše stolove dolazi iz stranih zemalja. Iz stada u Grabušiću koje broji 800 komada, svi janjci već su rezervirani.

Cijena je u posljednjih nekoliko godina skočila za 100 posto!

U restoranima uz staru ličku magistralu traži se lička janjetina. Cijena po kilogramu – od 35 do 60 eura.

I svi ugostitelji se kunu, janjetina je kod njih s domaćih pašnjaka. Kažu, ili imaju svoja stada, ili kupuju kod lokalaca, prenosi Dnevnik.hr.

Teme
cijene mesa inflacija janjetina

