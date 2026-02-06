Zašto govedina i teletina poskupljuju, dok je cijena svinjetine pala na desetogodišnji minimum?

"U nekim zemljama EU-a, a tipičan primjer su Njemačka i Austrija, propisi o klanju teladi i junadi stroži su zbog održavanja osnovnog stada, odnosno osnovne populacije goveda. Nastoji se postići težina od najmanje 700 kilograma po grlu. To je onda taj čuveni baby beef, mlada govedina, po kojoj je Hrvatska poznata u Europi i veliki je izvoznik. Stvar je u tome da što duže uzgajate i hranite goveda, trošak bude visok. I tamo su ciklusi rasta i pada cijena, ali ipak ne vidim razlog zašto bi govedina i junetina bile skupe", kaže.