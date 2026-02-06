INFLACIJA NA TANJURU
Zašto govedina i teletina poskupljuju, dok je cijena svinjetine pala na desetogodišnji minimum?
Portal Euronews Business ovih je dana analizirao cijene hrane u Europi prošle godine, ponajprije namirnica koje su najviše poskupjele. Prema toj analizi, koja se temelji na podacima Eurostata, cijene hrane u Europskoj uniji lani su ukupno porasle 2,8 posto, a Hrvatska je sa 4,5 posto bila među državama članicama s najvećim rastom.
Prema istoj analizi, Hrvatska je bila pri samom europskom vrhu po godišnjem rastu cijena govedine i teletine. Cijena tog mesa kod nas je lani narasla za 22 posto, a jedino je u Nizozemskoj poskupljenje bilo veće - 23 posto. Pretprošle godine Hrvatska je bila rekorder u EU po rastu cijena teletine i govedine, tada s 18,5 posto.
Rast cijena govedine i teletine u Hrvatskoj, ali i pad cijena svinjetine ekonomski analitičar Damir Novotny tumači ciklusima veće i manje proizvodnje.
Svinjetina najjeftinija u zadnjih 10 godina
"Cijena svinjetine pala je na najniže razine u zadnjih deset godina jer se događa tzv. svinjski ciklus koji se u ekonomskoj teoriji naziva i teoremom paukove mreže (cobweb theorem). To znači da jedne godine cijena svinjetine bude visoka pa sljedeće godine mnogi farmeri krenu uzgajati svinje jer se mogu u vrlo kratkom ciklusu relativno brzo izbaciti na tržište. Onda svinjetini, jer je visoka cijena, padne ponuda, što se i dogodilo na europskom tržištu. Sada ciklički opet imamo velik pad cijena i veliku ponudu", objašnjava Novotny.
Za razliku od svinja odnosno svinjetine, ciklusi uzgoja goveda i proizvodnje govedine i teletine su drugačiji, ističe Novotny, ali također utječu na cijene.
"U nekim zemljama EU-a, a tipičan primjer su Njemačka i Austrija, propisi o klanju teladi i junadi stroži su zbog održavanja osnovnog stada, odnosno osnovne populacije goveda. Nastoji se postići težina od najmanje 700 kilograma po grlu. To je onda taj čuveni baby beef, mlada govedina, po kojoj je Hrvatska poznata u Europi i veliki je izvoznik. Stvar je u tome da što duže uzgajate i hranite goveda, trošak bude visok. I tamo su ciklusi rasta i pada cijena, ali ipak ne vidim razlog zašto bi govedina i junetina bile skupe", kaže.
"U Hrvatskoj je cijena teletine zapravo niska"
Osim toga, Novotny tvrdi da je teletina, kojoj je uz govedinu najviše rasla cijena, kod nas i dalje jeftina u odnosu na cijene tog mesa u drugim zemljama.
"U Hrvatskoj je cijena teletine zapravo jako niska, oko 15 eura za kilogram, dok je u Austriji oko 40 pa i 45 eura za kilogram. Događaju se manjkovi na tržištu koji stvaraju pritisak na cijene. Mi to na našem tržištu zasad ne vidimo i imamo još uvijek relativno niske cijene u odnosu na susjedne zemlje."
Pritom Novotny napominje kako u Hrvatskoj postoji tradicija konzumiranja teletine kao da se radi o najjeftinijem mesu.
"Ta tradicija se prelijeva iz Bosne i Hercegovine. Dobar dio naših ljudi koji potječu odande preferiraju teletinu u odnosu na govedinu i junetinu pa i svinjetinu, tako da je kod nas teletina dosta prisutna na tržištu. Ima je u dovoljnim količinama i cijene nisu visoke, ali zbog toga farmeri imaju problema s profitabilnošću", kaže.
Na pomolu su novi trendovi na tržištu
Prema podacima Eurostata i analizi Euronewsa, u Europi je lani jedino rast cijena čokolade bio veći od rasta cijena govedine i teletine. Prosječni porast cijena tih dviju vrsta mesa na razini EU-a bio je 10 posto, a samo je u šest zemalja članica bio ispod tog prosjeka. Osim u Nizozemskoj i Hrvatskoj, velik porast cijene govedine zabilježen je i u Latviji (21 posto), Češkoj, Irskoj, Sloveniji i Portugalu (po 18 posto) te Danskoj i Litvi (17 posto). S druge strane, u Italiji je govedina poskupjela šest posto, a u Francuskoj pet posto.
No na pomolu su novi trendovi. Novotny upozorava na moguće promjene na tržištu koje će nastupiti s nedavno sklopljenim trgovinskim ugovorom Europske unije i Mercosura - zajedničkog južnoameričkog tržišta koje čine Argentina, Bolivija, Brazil, Paragvaj i Urugvaj. Riječ je o najvećem trgovinskom sporazumu u povijesti EU-a.
"Otvorit će se tržište govedini iz zemalja Mercosura"
"Vidjet ćemo kako će se taj sporazum odvijati na regulatornom planu. Sporazum s Mercosurom trebao bi liberalizirati tržište govedine i teletine, dok je tržište piletine već liberalizirano. Piletina iz Brazila odavno dolazi u Europu pa i na hrvatsko tržište gdje je konkurencija domaćoj proizvodnji. To se najbolje vidi u javnoj nabavi za restorane studentskih centara, bolnica, nekih državnih i javnih ustanova pri čemu je cijena glavni kriterij. A zamrznuta brazilska piletina ima vrlo nisku cijenu", ističe Novotny.
Slično bi se moglo dogoditi i s govedinom.
"Ove ili sljedeće godine otvorit će se tržište i govedini iz zemalja Mercosura. Stoga su europski farmeri, u prvom redu francuski koji u EU proizvode najviše govedine te škotski farmeri koji je proizvode najviše izvan EU-a, podigli cijene kako bi se zaštitili zbog provjere sporazuma s Mercosurom na Europskom sudu koji je zatražio Europski parlament. Zato su, po mom dubokom uvjerenju, cijene govedine i teletine rasle iz političkih razloga", kazao je Novotny.
