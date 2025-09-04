Dobra vijest za umirovljenike: Stiže povišica i zaostatak

U ponedjeljak 8. rujna 2025. počinje isplata mirovina za kolovoz 2025. korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama.
Oglas
Isplata će, uz povećanje za kolovoz, uključiti i razliku za srpanj nastalu povećanjem aktualne vrijednosti mirovine od 1. srpnja 2025. za 6,48 % prema odluci Upravnog vijeća HZMO-a od 26. kolovoza 2025.
Dodatne informacije mogu se dobiti radnim danom od 8 do 16 sati na infotelefonima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje 01/ 45 95 011 i 01/ 45 95 022 i na internetskoj stranici - www.mirovinsko.hr.
Teme
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
SK
|
prije 7 min.
Najnovije
Oglas
Oglas