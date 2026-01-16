Oglas

HZMO

Dobre vijesti za 146.822 korisnika: Počinje isplata naknade

N1 Info
16. sij. 2026. 13:51
Pexels/Ilustracija

U srijedu 21. siječnja 2026. počinje isplata doplatka za djecu za prosinac 2025., izvijestio je HZMO.

Doplatak za djecu dobit će 146 822 korisnika za ukupno 294 366 djece.

Informacije vezane uz doplatak za djecu mogu se dobiti radnim danom od 8 do 16 sati na infotelefonima HZMO-a 01/45 95 011 i 01/45 95 022 i na mrežnoj stranici HZMO-a – www.mirovinsko.hr.

doplatak za djecu

