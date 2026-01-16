Izraelski veleposlanik u RH
Gary Koren: Izrael je meta Irana, ali već smo pokazali da postoje crvene linije koje nećemo tolerirati
Izraelski veleposlanik u Hrvatskoj Gary Koren bio je gost N1 Studija uživo kod našeg Hrvoja Krešića s kojim je komentirao prosvjede i režim u Iranu.
Gary Koren navodi da je Izrael zbog situacije u Iranu u stanju pripravnosti: "Ne znamo što bi se ondje moglo dogoditi. Stalo nam je do naroda u Iranu, osuđujemo okrutnost režima, ali nas ne iznenađuje kako tretiraju vlastiti narod. Nadamo se da će svi prijatelji na Zapadu i u Europi osuditi to što se dogodilo, neki su to učinili, a neki nisu. U kontaktu smo s američkom administracijom i moramo poštovati sve odluke predsjednika Donalda Trumpa u pogledu onog što će učiniti. Fokus medija i svijeta je na prosvjedima, ne znam je li ubijeno 12 tisuća ili više prosvjednika. Iz naše perspektive, moramo se fokusirati na ono što je režim činio i prije, a riječ je o nuklearnom programu, balističkim projektilima i prijetnjama, ali vezano i uz terorizam i destabilizaciju regije. Nadamo se da će Europska unija nastaviti Iransku revolucionarnu gardu smatrati terorističkom organizacijom, zajedno su s paravojskom glavni egzekutori prosvjednika. Izrael očekuje od Europske unije i europskih zemalja da proglase Iransku revolucionarnu gardu terorističkom organizacijom."
"Učinkovite i bolne posljedice za Iran"
"Režim je slabiji ne samo zbog sve većeg jaza naroda i režima nego su i ekonomski oslabljeni - Izrael tu mora zahvaliti saveznicima, prije svega SAD-u zbog uvođenja sankcija. To je imalo učinkovite i bolne posljedice za Iran. Treba donijeti i dodatne strože sankcije u Bruxellesu i to će predstavljati puno veći izazov za režim. Onda neće biti novca za potporu hutistima, Hezbolahu i Hamasu. Iranski narod trpi zbog ekonomske situacije, represije ljudskih prava, to nije toliko homogena zemlja kao što se misli. Tu su mnoge druge manjine koje nisu ljubitelji režima. Financijski pritisak znači da će biti manje novca za terorističke aktivnosti", dodaje.
"Nemamo ništa protiv naroda Irana"
Postoji li mogućnost da SAD sam ili sa saveznicima intervenira u Iranu?
"Nema jednostavnih rješenja, a jedina pozitivna stvar kada povijesno analiziramo procese je da se režim oslabljuje, revolucija nije donijela ništa dobro. Puno su novca potratili na nuklearni program umjesto da rade na dobrobiti svog naroda. Nemamo ništa protiv naroda Irana, kulture Irana, uveliko ih poštujemo. Puno je rizika, mi smo njihova meta, moramo biti oprezni, ali već smo pokazali da postoje crvene linije koje nećemo tolerirati. Kada smo osjetili da nešto treba poduzeti, odlučili smo djelovati. Nitko ne može jamčiti da će bilo koja vojna uključenost donijeti dobre rezultate. Ne znamo kako će to završiti. Riječ je o velikoj zemlji, imaju značajan broj balističkih projektila. Nitko nije prijetio Iranu, oni su postali točka zabrinutosti, ne samo za Izrael, zbog njihove opsesije nuklearnim programom. Ljudi zaboravljaju da je to sve napravljeno s ciljem da se očuva režim jer ako imate nuklearni program nitko vas neće dirati, kao što je riječ sa Sjevernom Korejom", govori veleposlanik.
"Pad režima - blagoslov za regiju"
Koren navodi da bi pad režima u Iranu bio blagoslov za regiju: "Nitko ne može poreći da je Iran velika zemlja i može postati važna zemlja umjesto da bude prijetnja susjeda. Siguran sam da zemlje zaljeva smatraju Iran velikim problemom. Ako Iran postane demokratiziran, to će biti blagoslov za razvoj i prosperitet iranskog naroda, ali i za cijelu regiju."
Koren je siguran da su Moskva i Peking zabrinuti zbog događaja u Iranu: "Kineske ekonomske veze s Iranom su puno značajnije. Kinezi kupuju od svih zbog ekonomskih veza, razvoja. Odnosi s Rusijom su kompliciraniji, tu je ključna opskrba vojnom tehnologijom iz Rusije, ali razgovaramo s Rusijom o tome."
Putin zvao Netanyahua
"Dijelimo zabrinutosti oko nekih pitanja, oko nekih se ne slažemo, o tome razgovaramo, a osobito kada je riječ o Iranu i iranskoj prijetnji. Rusija poriče da dijeli stajališta Irana u pogledu egzistencijalnih prijetnji od Irana prema Izraelu, nadam se da će se to promijeniti. Nadam se da će Rusija pokazati koliko učinkovita može biti u pokušaju smirivanja situacije, zbog vlastitog interesa i kako bi bili međunarodni akter u pogledu pozadinskog kanala komunikacije između Jeruzalema i Irana. Inicijativa da se održi ovaj telefonski razgovor bila je od strane Vladimira Putina", kaže Koren.
Dodaje da Izrael i Sirija imaju iste zabrinutosti oko pitanja Irana.
