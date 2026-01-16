Gary Koren navodi da je Izrael zbog situacije u Iranu u stanju pripravnosti: "Ne znamo što bi se ondje moglo dogoditi. Stalo nam je do naroda u Iranu, osuđujemo okrutnost režima, ali nas ne iznenađuje kako tretiraju vlastiti narod. Nadamo se da će svi prijatelji na Zapadu i u Europi osuditi to što se dogodilo, neki su to učinili, a neki nisu. U kontaktu smo s američkom administracijom i moramo poštovati sve odluke predsjednika Donalda Trumpa u pogledu onog što će učiniti. Fokus medija i svijeta je na prosvjedima, ne znam je li ubijeno 12 tisuća ili više prosvjednika. Iz naše perspektive, moramo se fokusirati na ono što je režim činio i prije, a riječ je o nuklearnom programu, balističkim projektilima i prijetnjama, ali vezano i uz terorizam i destabilizaciju regije. Nadamo se da će Europska unija nastaviti Iransku revolucionarnu gardu smatrati terorističkom organizacijom, zajedno su s paravojskom glavni egzekutori prosvjednika. Izrael očekuje od Europske unije i europskih zemalja da proglase Iransku revolucionarnu gardu terorističkom organizacijom."