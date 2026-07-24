"SIGURNO IDE GORE"
Štern o cijenama nafte i plina: Vijesti nisu dobre. Ključan je sljedeći mjesec
Nakon što su na dvotjednim razinama cijene naftnih derivata u Hrvatskoj neko vrijeme padale, prije dva tjedna ponovno su rasle, doduše neznatno.
No već sljedećeg utorka cijene goriva trebale bi značajno porasti. Prema neslužbenim najavama, litra eurosupera 95 bi od utorka trebala poskupjeti za 11 centi, litra eurodizela za 22 centa, a plavog dizela čak za 24 centa.
Za službeno poskupljenje valja pričekati telefonsku sjednicu Vlade u ponedjeljak kada će biti objavljene nove cijene goriva. Moguće je da će Vlada donekle korigirati neslužbeno najavljene više cijene, ali poskupljenje je u svakom slučaju neminovno.
Nova eskalacija na Arapskom poluotoku
Uzrok ponovnom rastu cijena nafte i naftnih derivata obnovljeni je sukob SAD-a i Irana. Osim što je opet dijelom otežan, a dijelom obustavljen prolaz brodova strateški ključnim Hormuškim tjesnacem, unatrag nekoliko dana ugrožen je prolaz i Bab el-Mandebom, drugim strateškim tjesnacem na Arapskom poluotoku. Prolaz je to između Crvenog mora i Indijskog oceana koji kontroliraju iranski saveznici - Hutisti u Jemenu.
Oni su ovih dana izveli napade na brodove u Crvenom moru i nametnuli pomorsku blokadu Saudijskoj Arabiji čime je situacija na Bliskom istoku dodatno eskalirala. Novoj razini napetosti na tom području pridonosi i sporazum SAD-a i Saudijske Arabije o nuklearnoj energiji, potpisan u srijedu.
Sve to neminovno utječe na cijene nafte i plina.
"Svjedočimo neočekivanom scenariju"
Energetski stručnjak i nekadašnji ministar gospodarstva Davor Štern kaže kako se novonastaloj situaciji zasad ne vidi kraj.
"Nažalost, vijesti nisu dobre. Ako se zatvori Crveno more za promet brodova, onda jedino ostaje mogućnost da se nafta s terminala na Crvenom moru transportira kroz Sueski kanal u Europu, dok će ostatak južnog dijela Arapskog poluotoka biti zatvoren do daljnjeg. U tom slučaju moramo računati da će cijena nafte otići u rekordne visine, čak iznad onih kakve su bile nedavno kada je bio zatvoren samo Hormuz. Sada je u pitanju i Bab el-Mandeb i cjelokupna opskrba iz tog područja."
Štern naglašava kako scenarij kojemu svjedočimo nije bio očekivan i po prvi puta u ovom sukobu zatvorena su oba strateška tjesnaca.
"Dok je tako, poskupljenima neće biti kraja. I kod nas će cijene sigurno ići gore", kaže.
"Vlada još može kompenzirati cijene"
No hoće li od utorka cijene goriva u Hrvatskoj doista narasti onoliko koliko se navodi u neslužbenim najavama ovisi o tome koliko će Vlada biti fleksibilna. Premijer Andrej Plenković u petak je rekao da su "mogućnosti Vlade limitirane".
"Mislim da (Vlada) još uvijek ima u rukama instrumente poput plivajućih trošarina kojima može kompenzirati cijene. To bi bilo krucijalno i korektno", smatra Štern.
Pad cijena nafte i naftnih derivata proteklih tjedana bio je, kaže naš sugovornik, posljedica obustave sukoba SAD-a i Irana zbog Svjetskog prvenstva u nogometu održanog u SAD-u.
"Sada se u SAD-u približavaju midterm izbori za Kongres, a Donaldu Trumpu popularnost pada. Među ostalim i zato jer je pitanje Irana ostavio neriješenim. Iran očito ne sjeda za pregovarački stol, a Saudijska Arabija u svom približavanju SAD-u sporazumom o nuklearnoj energiji sada mora prihvatiti Abrahamske sporazume. Ukratko, sve je otvoreno i tako će ostati sve dok se ne riješi pitanje Irana koje dosad očito nije bilo moguće riješiti pregovorima", objašnjava Štern geopolitički okvir u kojemu cijene nafte i plina opet divljaju.
"SAD nema puno vremena ako želi nešto napraviti"
Povrh svega, bliži se zima i treba se opskrbiti plinom.
"U ovoj situaciji na Arapskom poluotoku nema izlaza za ukapljeni plin iz Katra. To se već vidi po tome što je počeo poskupljivati plin. Cijene plina su najviše u zadnje tri godine i jasno je da će još ići gore. Sada je vrijeme punjenja skladišta i ugovaranja količina ukapljenog plina za zimsku sezonu, a embargo na ruski plin i dalje stoji", napominje Štern.
I plin kojim se već pune skladišta, kaže Štern, kupljen je skuplje, rastu i cijene skladištenja, a ulogu će imati i kamate na cijenu kupljenog plina.
"U svemu je jedno sigurno - plin neće biti jeftiniji. A koliko će biti skuplji, vidjet ćemo. Sljedeći mjesec bit će ključan. Ako SAD žele nešto napraviti (s Iranom,nap.a.) nemaju baš puno vremena", smatra Štern.
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