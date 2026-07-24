Štern o cijenama nafte i plina: Vijesti nisu dobre. Ključan je sljedeći mjesec

"Nažalost, vijesti nisu dobre. Ako se zatvori Crveno more za promet brodova, onda jedino ostaje mogućnost da se nafta s terminala na Crvenom moru transportira kroz Sueski kanal u Europu, dok će ostatak južnog dijela Arapskog poluotoka biti zatvoren do daljnjeg. U tom slučaju moramo računati da će cijena nafte otići u rekordne visine, čak iznad onih kakve su bile nedavno kada je bio zatvoren samo Hormuz. Sada je u pitanju i Bab el-Mandeb i cjelokupna opskrba iz tog područja."