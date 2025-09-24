Oglas

Carine na naftu

EK priprema novi udarac za Rusiju

author
Hina
|
24. ruj. 2025. 14:14
europska komisija PIXABAY
Pixabay/Ilustracija

Europska komisija predložit će carine na rusku naftu koja se još uvijek uvozi na europsko tržište, izjavio je u četvrtak glasnogovornik Komisije Olof Gill.

Oglas

“Komisija će uskoro izići s pojedinostima toga prijedloga”, rekao je Gill na konferenciji.

Predsjednica Komisije je u srijedu nakon razgovora s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom najavila da će predložiti carine na uvoz ruske nafte.

Ovdje nije riječ o sankcijama, za koje se traži jednoglasnost, nego o trgovinskoj mjeri o kojoj države članice odlučuju kvalificiranom većinom, što onemogućava da neka od članica stavi veto na odluku.

Mađarska i Slovačka su jedine zemlje koje još uvoze naftu iz Rusije putem naftovoda Družba. Njima je kao i Češkoj odobreno izuzeće iz zabrane uvoza nafte i naftnih derivata kao zemljama koje nemaju izlaz na more i ne mogu uvoziti naftu iz drugih izvora.

To izuzeće te zemlje trebaju iskoristiti i osigurati diversifikaciju opskrbe naftom iz drugih izvora, što je Češka u međuvremenu i učinila, dok Mađarska i Slovačka još uvijek ne pokazuju namjeru da će ići u tom smjeru.

Teme
Europska komisija Rusija ruska nafta

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ