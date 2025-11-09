Fina daje IT stipendije: Studentima mjesečno 398 eura, ovo su uvjeti

Financija agencija (Fina) raspisala je natječaj za dodjelu IT stipendija studentima, mjesečna stipendija iznosi 398 eura neto i traje minimalno 12 mjeseci, a prijave su moguće do 19. studenoga.
Od stipendista se očekuje potpisivanje Ugovora o stipendiranju, redovno izvršavanje obveza na fakultetu, a po završetku studija zasnivanje radnog odnosa u Fini u trajanju od jedne godine za svaku akademsku godinu za koju je primao stipendiju.
Na natječaj se mogu prijaviti redoviti studenti prve i druge godine diplomskog/specijalističkog studija na osam fakulteta: zagrebačkog Fakultet elektrotehnike i računarstva (FER), varaždinskog Fakulteta organizacije i informatike (FOI), splitskog Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje (FESB), osječkog Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija (FERIT), zagrebačkog i splitskog Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Tehničkog veleučilišta u Zagrebu te Sveučilišta Algebra Bernays.
Sve pojedinosti o uvjetima i načinu prijave za stipendije, dostupne su na Fininoj mrežnoj stranici.
Fina podsjeća kako je tehnološki orijentirana tvrtka koja ima vrlo široko područje informatičkih znanja i kako radi u svim informatičkim tehnološkim domenama, od mrežno-komunikacijskih tehnologija, centralnih i distribuiranih obradnih sustava do razvoja zahtjevnih aplikativnih rješenja koja u najvećoj mjeri stvara unutar vlastitih razvojnih timova.
Naš IT čini više od 300 stručnjaka, koji su sudjelovali na strateški važnim projektima i servisima, poput Platnog prometa, REGOS-a, Registra zaposlenih u javnom sektoru, Centralnog obračuna plaća, Nacionalnog klirinškog sustava, e-Računa, e-Plaćanja, Prisilne naplate osnova za plaćanje, PKI servisa i e-Građana, navodi Fina.
