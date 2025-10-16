FINA dobila zeleno svjetlo za ulazak na Makedonsku burzu

Regulator iz Skoplja odobrio je FINA-i stjecanje značajnog udjela putem Zagrebačke burze.
Oglas
Komisija za vrijednosne papire Republike Sjeverne Makedonije, na svojoj 68. sjednici kojom je predsjedala predsjednica Komisije Bujare Abazi, donijela je odluku kojom se pravnoj osobi Financijska agencija (FINA) iz Republike Hrvatske daje suglasnost za stjecanje kvalificiranog udjela u Makedonskoj burzi AD Skoplje i to putem Zagrebačke burze d.d, prenosi Jutarnji.
Prema odluci, FINA može steći dionice čiji ukupni kumulativni iznos ne prelazi 30% ukupno izdanih dionica s pravom glasa Makedonske burze AD Skoplje. FINA, čiji je jedini osnivač i vlasnik Republika Hrvatska, već je dobila suglasnost hrvatskog regulatora HANFA-e za izravno stjecanje kvalificiranog udjela u Zagrebačkoj burzi d.d.
Ako ponuda za preuzimanje bude uspješna, FINA može izravno steći 50% + 1 dionicu u Zagrebačkoj burzi d.d., čime bi neizravno stekla udio od 14,99% u Makedonskoj burzi AD Skoplje. U slučaju da FINA dosegne maksimalni udio od 100% u Zagrebačkoj burzi d.d., njezin bi neizravni udio u Makedonskoj burzi AD Skoplje iznosio do 29,98%.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas