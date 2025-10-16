FINA dobila zeleno svjetlo za ulazak na Makedonsku burzu

Ako ponuda za preuzimanje bude uspješna, FINA može izravno steći 50% + 1 dionicu u Zagrebačkoj burzi d.d., čime bi neizravno stekla udio od 14,99% u Makedonskoj burzi AD Skoplje. U slučaju da FINA dosegne maksimalni udio od 100% u Zagrebačkoj burzi d.d., njezin bi neizravni udio u Makedonskoj burzi AD Skoplje iznosio do 29,98%.