Tri kandidata za kupnju ruskog udjela u NIS-u

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić naveo je prije dva dana da će Srbija dati najveću ponudu za ruski udio u NIS-u i da je spremna platiti najviše. Ovaj scenarij će, međutim, uslijediti ukoliko ne dođe do potpisivanja kupoprodajnog sporazuma između Rusa i potencijalnog kupca u narednih 50 dana. Srbija bi u tom slučaju uvela prinudnu upravu, a potom ponudila najveću cijenu, što je potvrđeno današnjim usvajanjem amandmana u Skupštini Srbije.