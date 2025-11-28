Tri kandidata za kupnju ruskog udjela u NIS-u

Kako sada stvari stoje, malo je vjerojatno da će Naftna industrija Srbije dobiti licencu Sjedinjenih Američkih Država za slobodan nastavak rada, a jasno je i da postoji više kandidata za kupnju ruskog udjela u toj kompaniji. Sudeći prema onome što smo mogli čuti, pregovori su počeli, a u igri su tri potencijalna kupca. Jedan je spreman izdvojiti 1,4 milijarde eura.
NIS ne može ostati u većinskom ruskom vlasništvu, a sudeći prema izjavi predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, u roku od 50 dana Rusi moraju prodati kontrolni paket dionica u toj kompaniji. Prema službenim izjavama, vode se pregovori o prodaji 56 posto ruskog udjela u NIS-u, piše Nova.rs
Srbija je, kao jedan od potencijalna tri kupca, spremna ponuditi 1,4 milijarde eura. To proizlazi iz amandmana koje su danas usvojili članovi Odbora Skupštine Srbije za financije, republički proračun i kontrolu trošenja javnih sredstava, na prijedlog zakona o proračunu za 2026. godinu.
Među usvojenim amandmanima našao se i onaj kojim se predviđa nabava financijske imovine do iznosa 164 milijarde dinara u cilju osiguravanja energetske sigurnosti. U obrazloženju za usvajanje amandmana navedeno je da je, radi osiguravanja energetske sigurnosti i stabilnosti zemlje, potrebno predvidjeti nabavu financijske imovine do iznosa 164.000.000.000 dinara (1,4 milijarde eura), kao i osigurati financiranje te namjene. Riječ je zapravo o novcu koji bi država dala za NIS.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić naveo je prije dva dana da će Srbija dati najveću ponudu za ruski udio u NIS-u i da je spremna platiti najviše. Ovaj scenarij će, međutim, uslijediti ukoliko ne dođe do potpisivanja kupoprodajnog sporazuma između Rusa i potencijalnog kupca u narednih 50 dana. Srbija bi u tom slučaju uvela prinudnu upravu, a potom ponudila najveću cijenu, što je potvrđeno današnjim usvajanjem amandmana u Skupštini Srbije.
Ipak, ova najava Vučića djeluje kao posljednja opcija, prema onome što smo dosad mogli čuti, iako Srbija ima pravo prvokupa.
Mađarski kupac – MOL
Kao potencijalni kupac, međutim, navodi se i mađarski MOL.
Naime, tijekom napetih pregovora oko prodaje dijela dionica NIS-a, Rusi su se, prema pisanju medija, nadali da će njihov udio otkupiti mađarski MOL, odnosno tamošnji premijer Viktor Orban. Međutim, plan je bio da ta kompanija kupi 11,3 posto dionica NIS-a, a ne kompletan ruski udio.
Danas je šef kabineta mađarskog premijera Gergely Gulyás izjavio da su u tijeku razgovori o mogućnosti da mađarska naftna i plinska kompanija MOL kupi udio u srpskom NIS-u.
"Ukoliko se postigne dogovor, transakcija bi bila normalna tržišna operacija“, rekao je on, ali je naglasio da su razgovori u ranoj fazi, kako prenosi Reuters.
Također, mađarski ministar vanjskih poslova i trgovine Péter Szijjártó najavio je jučer u Beogradu, nakon sastanka sa srpskom ministricom rudarstva i energetike Dubravkom Đedović Handanović, da će kompanija MOL 2,5 puta povećati izvoz nafte u Srbiju te poručio da će Mađarska upotrijebiti sva raspoloživa sredstva kako bi pomogla zemlji u opskrbi naftom.
Kupac iz Abu Dabija – ADNO
Rusi, međutim, ne pregovaraju samo s Mađarima. Potencijalni kupac je i naftna kompanija iz Abu Dabija – ADNOC (Abu Dhabi National Oil Company). Riječ je o energetskoj kompaniji u vlasništvu Ujedinjenih Arapskih Emirata, koja pokriva cijeli lanac vrijednosti u naftnom i plinskom sektoru.
Ipak, povodom ove moguće kupoprodaje, analitičar brokerske kuće IPOPEMA-Securities Vladan Pavlović nedavno je podsjetio da su Ujedinjeni Arapski Emirati članica BRICS-a, a da je Abu Dabi nakon uvođenja sankcija Rusiji postao globalni centar broj jedan za ruski kapital.
"Kapital iz Rusije tamo se slijeva uspješno, čak i bez posebnog protivljenja Zapada, a transakcije s ruskim bankama obavljaju se, iako je u posljednje vrijeme došlo do pooštravanja kontrole i blokada računa pojedinim ruskim kompanijama, kojih u toj zemlji ima više od 4.000. Zemlja je bila i ostala ključni saveznik u borbi za održavanje funkcioniranja ruske ekonomije, unatoč najvećem broju sankcija ikada uvedenih jednoj zemlji", istaknuo je Pavlović.
Podsjetio je i da UAE nastoje sebe predstaviti kao vrijednog posrednika u sukobu, posebno u odnosima sa SAD-om, te da je predsjednik UAE Mohamed bin Zayed u kolovozu putovao u Moskvu na sastanak s Putinom, što je bio njegov drugi posjet Rusiji u manje od godinu dana.
Pavlović je također ukazao da „UAE, inače, ne kriju od Zapada svoj odnos prema Rusiji – igraju na obje strane, jer imaju ogromne rezerve gotovine“.
