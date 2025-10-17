Grad Zagreb objavio liste: Evo tko ima prvenstvo najma stanova po socijalnim kriterijima

Grad Zagreb objavio je Prijedlog liste reda prvenstva za davanje gradskih stanova u najam prema socioekonomskom statusu, izrađene na temelju javnog natječaja raspisanog 2. travnja.
Sukladno članku 11. Odluke o najmu stanova Povjerenstvo za davanje stanova u najam utvrdilo je i objavljuje Prijedlog liste reda prvenstva za davanje stanova u najam prema socioekonomskom statusu.
"Podnositelji zahtjeva imaju pravo iznijeti primjedbu na Prijedlog liste u roku od osam dana od njezine objave, o kojoj će se očitovati Gradski ured za upravljanje imovinom i stanovanje", navode iz Grada te dodaju da su liste dostupne na službenim stranicama.
