Oglas

TEMELJEM JAVNOG NATJEČAJA

Grad Zagreb objavio liste: Evo tko ima prvenstvo najma stanova po socijalnim kriterijima

author
N1 Info
|
17. lis. 2025. 10:47
zgrada, stanovi, stanovanje, stambeno pitanje, stambena kriza
Pixabay/ilustracija

Grad Zagreb objavio je Prijedlog liste reda prvenstva za davanje gradskih stanova u najam prema socioekonomskom statusu, izrađene na temelju javnog natječaja raspisanog 2. travnja.

Oglas

Sukladno članku 11. Odluke o najmu stanova Povjerenstvo za davanje stanova u najam utvrdilo je i objavljuje Prijedlog liste reda prvenstva za davanje stanova u najam prema socioekonomskom statusu.

"Podnositelji zahtjeva imaju pravo iznijeti primjedbu na Prijedlog liste u roku od osam dana od njezine objave, o kojoj će se očitovati Gradski ured za upravljanje imovinom i stanovanje", navode iz Grada te dodaju da su liste dostupne na službenim stranicama.

Teme
grad zagreb lista najam gradskih stanova socioekonomski status

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ