Građani za narodne trezorce uplatili 960 milijuna eura

Danas su od 9 do 11 sati trezorce u drugom krugu mogli upisati i institucionalni ulagači, a kako je vidljivo iz tablice koju je objavilo Ministarstvo financija, ostvareni nominalni iznos upisa je dosegnuo 544,7 milijuna eura. Pritom je interes institucionalnih ulagača bio veći, dosegnuo je 790,5 milijuna eura, no Ministarstvo financija je odlučilo prihvatiti ponude u visini od navedenih 544,7 milijuna eura. Institiucionalni investitori plaćali su trezorac 979,97 eura, što znači da će po njegovu dospijeću dobiti prinos od 20,03 eura.