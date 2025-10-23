HDZ odgovorio Grmoji: "Agent provokator uvijek u službi krupnog kapitala"

"Vidjeli smo ovih dana kako se međusobno optužuju Vlada i HNB, premijer upire prst u HNB, a HNB govori da nema instrumenata da bi išta poduzela", kazao je Grmoja u četvrtak na konferenciji za medije u Hrvatskom saboru, govoreći o divljanju inflacije i pitajući se tko je za nju kriv.