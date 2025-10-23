HDZ odgovorio Grmoji: "Agent provokator uvijek u službi krupnog kapitala"

Dok premijer Andrej Plenković zbog visoke stope inflacije odgovornost vidi u Hrvatskoj narodnoj banci, Mostov Nikola Grmoja jedinim odgovornim za to smatra upravo Plenkovića čija je Vlada, naveo je, drugi put imenovala guvernera Borisa Vujčića. Ubrzo mu je stigao odgovor na Facebook stranici vladajuće stranke.
Oglas
"Agent provokator"
"Vidjeli smo ovih dana kako se međusobno optužuju Vlada i HNB, premijer upire prst u HNB, a HNB govori da nema instrumenata da bi išta poduzela", kazao je Grmoja u četvrtak na konferenciji za medije u Hrvatskom saboru, govoreći o divljanju inflacije i pitajući se tko je za nju kriv.
Istaknuo je da je vlada Andreja Plenkovića koja odgovornost za tu situaciju vidi u HNB-u, izabrala u dva navrata guvernera Borisa Vujčića, kao i većinu ljudi u Savjetu HNB-a te je Sabor prije samo nekoliko mjeseci, prije ljetne stanke, ponovno imenovao Bojana Frasa i Michaela Faulenda za viceguvernere.
Ubrzo mu je stigao odgovor HDZ-a kojeg prenosimo u cijelosti.
"Agent provokator se suprotstavljao uvođenju poreza na ekstraprofit"
Grmoja - uvijek u službi krupnog kapitala & interesnih lobija!
Podsjetimo da se taj agent provokator suprotstavljao uvođenju poreza na ekstraprofit - kojim je država osigurala 235 milijuna € za izravnu pomoć umirovljenicima i nezaposlenima. Tvrdio je da “#VladaRH kažnjava uspješne”.
Grmojin #MOST, skupa s ortacima iz #SDP, protivio se i sniženju/zamrzavanju cijena prehrambenih i higijenskih proizvoda - zahvaljujući čemu je potrošačka košarica u pojeftinila za oko 20%. Radeći protiv građana, protiv potrošača, strašili su narod da će doći “potpunih nestašica”, da će police u trgovinama “zjapiti prazne”.
Vodstvo MOST-a bilo je i protiv smanjenja marži na naftne derivate. Najavljivali su da će to izazvati “enormno poskupljenje”, da bi litra goriva mogla “vrlo brzo” skočiti na 3 €.
Naravno, nijedno se njihovo zloguko “predviđanje” nije ostvarilo.
"Htjeli su potkopati i narodne obveznice"
Htjeli su potkopati i narodne obveznice, koje su omogućile Hrvatima da oplemene svoju štednju s većom kamatom nego u bankama. U prijevodu: htjeli su da novac građana ostane u bankama uz niži prinos, a time su i pokušali spriječiti da vrlo uspješni projekt državnih vrijednosnica natjera banke da povećaju kamatne stope na štedne depozite.
I danas, gotovo 3 godine poslije, MOST-ovci stalno i isključivo optužuju uvođenje eura za inflaciju. Skretanjem pažnje nastoje osloboditi odgovornosti one aktere na tržištu koji su neopravdano podizali cijene.
Umjesto da štiti interese građana, današnjim istupom Grmoja je opet progovorio kao zaštitnik interesa krupnog kapitala - i to odmah nakon što je premijer Andrej Plenković pozvao poslodavce da budu odgovorniji pri formiranju cijena. MOST je ponovno dokazao da je sve suprotno od onog kakvim se predstavlja!
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas