u inozemstvo
Hrvatska među top primateljima: Njemačka potrošila rekordan iznos za isplatu dječjeg doplatka
Isplate dječjeg doplatka u inozemstvo više puta su kritizirane zbog sumnje na prijevaru, ali bankovne uplate su jasno regulirane zakonom. Ukrajinci su treći među primateljima dječjeg doplatka, pišu njemački mediji.
Ured za obiteljske naknade Agencije za zapošljavanje (BA) prošle je godine prebacio više od pola milijarde eura dječjeg doplatka u inozemstvo – više nego ikad prije.
“U 2025. godini oko 528 milijuna eura za dječji doplatak uplaćeno je na strane račune”, kaže glasnogovornik. To pojačava trend povećanja iznosa dječjeg doplatka koji teče iz Njemačke na račune u drugim zemljama. U 2024. godini ta je brojka iznosila 514 milijuna eura, a u 2010. samo 35,8 milijuna eura.
“528 milijuna eura dječjeg doplatka uplaćeno na strane račune”
Isplate dječjeg doplatka postupno su se povećavale tijekom godina, što djelomično objašnjava poraste. Međutim, broj primatelja u inozemstvu također je porastao. Nadalje, Agencija ističe da ne znači svaka uplata na strani račun nužno da i djeca žive u inozemstvu, piše Fenix Magazin.
Na primjer, njemačkim je državljanima moguće koristiti strani račun za svoju djecu koja žive u Njemačkoj, na koji se uplaćuje dječji doplatak. “Suprotno tome, uplate se mogu vršiti na domaće račune za djecu koja žive u inozemstvu”, kaže glasnogovornik Agencije.
Precizan pregled koliko je dječjeg doplatka isplaćeno kojim zemljama u 2025. godini još nije dostupan. Međutim, rangiranje će vjerojatno biti slično kao u prvoj polovici godine. U to vrijeme najviše dječjeg doplatka prebačeno je u zemlje EU – Poljsku, Rumunjsku, Češku, Francusku, Hrvatsku, Slovačku, Mađarsku i Bugarsku.
Isplate dječjeg doplatka u inozemstvu često kritizirane
Dok se isplate dječjeg doplatka u inozemstvu često kritiziraju zbog sumnji u prijevaru u socijalnoj skrbi, posebno od strane siromašnih migranata iz istočne Europe, zakon EU jasno propisuje da se dječji doplatak mora isplaćivati za djecu koja žive u drugim zemljama EU ako su ispunjeni određeni uvjeti. Isplate u inozemstvo zakonski su regulirane i u drugim slučajevima.
Pravo na dječji doplatak imaju:
Nijemci koji žive ili rade u inozemstvu. Uvjet je da moraju plaćati porez na sve prihode u Njemačkoj ili – u slučaju ograničene porezne obveze – biti zaposleni i podložni doprinosima za socijalno osiguranje.
Državljani države članice Europske unije (EU), Europskog gospodarskog prostora (EGP) ili Švicarske, ako ispunjavaju određene uvjete. Na primjer, moraju biti zaposleni ili tražiti zaposlenje ili imati stalnu boravišnu dozvolu.
Državljani drugih zemalja ako su zaposleni i podložni doprinosima za socijalno osiguranje u Njemačkoj ili primaju naknadu za nezaposlenost ili naknadu za bolovanje. Priznati izbjeglice i oni kojima je odobren azil također primaju dječji doplatak.
Čak 3,93 milijuna djece ima strano državljanstvo
Prošle godine, Ured za obiteljske naknade Savezne agencije za zapošljavanje isplatio je ukupno 55,32 milijarde eura dječjeg doplatka, pišu njemački mediji.
„Od toga je 42,64 milijarde eura isplaćeno prihvatljivim primateljima – obično roditeljima – s njemačkim državljanstvom. 12,68 milijardi eura isplaćeno je prihvatljivim primateljima sa stranim državljanstvom“, rekao je glasnogovornik Agencije.
Glasnogovornik je nastavio: „Od 17,57 milijuna djece za koju je 2025. isplaćen dječji doplatak, 13,64 milijuna ima njemačko državljanstvo, a 3,93 milijuna ima strano državljanstvo.“ To znači da je više od 22 posto dječjeg doplatka otišlo djeci koja nisu njemački državljani ili njihovim obiteljima.
Ukrajinci su treći među primateljima dječjeg doplatka – nakon Nijemaca i Turaka
Roditelji koji su prije rata pobjegli iz Ukrajine u Njemačku i imaju dozvolu boravka također primaju dječji doplatak za svoju djecu. To se odnosi i na siročad i djecu čije je boravište roditelja nepoznato.
Ukrajinci su sada treći među primateljima dječjeg doplatka, nakon Nijemaca i Turaka. U 2024. godini dječji doplatak isplaćen je za 337 110 djece iz Ukrajine, ukupno više od 1,14 milijardi eura.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare