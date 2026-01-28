Hrvatska među top primateljima: Njemačka potrošila rekordan iznos za isplatu dječjeg doplatka

Dok se isplate dječjeg doplatka u inozemstvu često kritiziraju zbog sumnji u prijevaru u socijalnoj skrbi, posebno od strane siromašnih migranata iz istočne Europe, zakon EU jasno propisuje da se dječji doplatak mora isplaćivati ​​za djecu koja žive u drugim zemljama EU ako su ispunjeni određeni uvjeti. Isplate u inozemstvo zakonski su regulirane i u drugim slučajevima.