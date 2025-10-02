Kako dobiti doplatak za djecu iz Njemačke ako djeca žive u Hrvatskoj?

Njemačka godišnje isplaćuje preko pola milijarde eura dječjeg doplatka u inozemstvo.
Oglas
Roditelji koji su zaposleni ili samozaposleni u Njemačkoj, kao i korisnici njemačke mirovine, mogu ostvariti pravo na doplatak za djecu u skladu s njemačkim nacionalnim propisima i uredbama EU, bez obzira na to što djeca imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, piše Fenix magazin.
To se pravo primjenjuje i na:
- radnike upućene na rad u Njemačku, ako ne ispunjavaju uvjete za ostvarivanje prava na doplatak za djecu u Republici Hrvatskoj, kao i na razvedene bračne partnere, i
- korisnike njemačke mirovine za dijete s invaliditetom (fizičkim, mentalnim ili psihičkim), i to bez dobnog ograničenja, ako je invalidnost nastupila prije 25. godine života.
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) i njemačka ustanova za obiteljska davanja Familienkasse, organizirao je Dane otvorenih vrata na kojima su zainteresirani građani mogli neposredno od predstavnika obje ustanove dobiti detaljne informacije o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na doplatak za djecu iz Njemačke, kao i o statusu rješavanja predmeta koji su u tijeku.
Prilikom informiranja o dječjem doplatku potrebno je bilo donijeti identifikacijski dokument (osobnu iskaznicu ili putovnicu), a preporučuje se i dodatnu dokumentaciju vezanu uz zahtjev za ostvarivanje prava na doplatak za djecu (npr. ugovor o radu u SR Njemačkoj, rješenje o mirovini iz njemačkog osiguranja, rješenje o inkluzivnom dodatku).
Njemačka godišnje isplaćuje preko pola milijarde eura dječjeg doplatka u inozemstvo, a iznos se značajno povećao posljednjih godina. Primjerice, 525,7 milijuna eura dječjeg doplatka uplaćeno je na strane račune u 2023. godini.
Pojedinci koji žive u inozemstvu, ali rade ili su porezni obveznici u Njemačkoj također imaju pravo na njemački dječji doplatak.
Za koju djecu se može isplatiti dječji doplatak?
Nijemci koji žive u inozemstvu: Ako su njemački državljani zaposleni ili samozaposleni u Njemačkoj ili primaju njemačku mirovinu, mogu primati dječji doplatak za djecu koja žive u inozemstvu, sve dok zadržavaju prebivalište u Njemačkoj.
Strani državljani koji žive u Njemačkoj: Strani državljani koji žive ili rade u Njemačkoj imaju pravo na dječji doplatak za djecu koja žive u inozemstvu ako podliježu plaćanju poreza na dohodak u Njemačkoj.
Izbjeglice: Priznate izbjeglice i tražitelji azila s odgovarajućim dozvolama boravka također mogu primati dječji doplatak za svoju djecu koja žive u inozemstvu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas