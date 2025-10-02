Kako dobiti doplatak za djecu iz Njemačke ako djeca žive u Hrvatskoj?

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) i njemačka ustanova za obiteljska davanja Familienkasse, organizirao je Dane otvorenih vrata na kojima su zainteresirani građani mogli neposredno od predstavnika obje ustanove dobiti detaljne informacije o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na doplatak za djecu iz Njemačke, kao i o statusu rješavanja predmeta koji su u tijeku.