Hrvatska u "europskom" plusu od gotovo 20 milijardi eura

Pored toga, kako se navodi, najavljena je isplata osme rate za Nacionalni plan oporavka i otpornosti od 900 milijuna eura. To znači kako je Hrvatska do sad ispunila sve reformske i investicijske pokazatelje te su do kraja provedbe ovog mehanizma u kolovozu ostale još dvije rate u iznosu od oko 2,8 milijardi eura, kaže Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU-a.