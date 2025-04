Financijski analitičar o Trumpovoj odluci: Carine su uzdrmale tržišta, Europa ima šansu za jačanje

Podijeli :

Financijski analitičar Hrvoje Japunčić komentirao je u Novom danu kod Nine Kljenak carine kojima Donald Trump ratuje protiv ostatka svijeta. Veliki preokret dogodio se u srijedu navečer kad je Trump, osim Kini, carine pauzirao na 90 dana.

“Činjenica je da je Trump u ovih 80 dana donio hrpu predsjedničkih uredbi u svim domenama. Vrlo je dinamično. I na financijskim tržištima i u realnim ekonomijama. Pogotovo u ekonomskom segmentu je dosta nepoznanica i neizvjesnosti, ali i promjena”, govori Japunčić.

“To se održavalo na kretanja na financijskim tržištima”, kaže.

Govori i o tržištima obveznica. “Svaki potres na tom tržištu vodi do promjena. Glavni igrači na tom tržištu su obavili neke razgovore i to je rezultiralo time da je Trump došao do ove promjene”, govori.

“Možda su moguće spekulacije da su veliki pritisak kroz tržište obveznica napravili investitori iz Kine“, kaže.

Objašnjava da oko 15 posto kineskog izvoza ide prema SAD-u te da su zadnjih godina mnoge američke kompanije preselile proizvodnju u Kinu. “Ako je u prvom mandatu Trump pokrenuo dvije velike akcije u odnosu na Kinu: Zaštita intelektualnog vlasništva, kojeg u Kini nema toliko, a drugo da se otvori kinesko tržište, ne samo da možeš tamo dovesti svoju proizvodnju ili biti suvlasnik, nego da možeš slobodno nastupati u tom tržištu. To je po meni najveći kamen smutnje u širim ekonomskim okvirima, koliko se kina proširila i širi se i dalje. Bit će tu jako puno pregovora, razgovora. Uvijek sam za dogovore. Mislim da poglavito poslije covida, ćemo biti svjedoci tome da će se dio američke proizvodnje vratiti u SAD, neovisno o carinama. Isto tako i europske. Također, nadam se da će Kina pokazati odlučnost da prihvati dio toga što traži, ne samo SAD, nego i ostatak svijeta”, kaže Japunčić.

On govori i da Europa ima monetarnu snagu te da bi se poreznim politikama moglo potaknuti jačanje unutarnjeg tržišta. “Apsolutno ovo vidim kao priliku i nadam se da ćemo biti svjedoci, ne samo tijekom ove godine, da je ovo prilika da se posveti sebi i da omogući, ako pregovori neće biti dobri, da može u nekom vremenu nadomjestiti to tržište i postati samodostatna u svim sektorima i smjerovima”, govori.

Japunčić očekuje da će europske burze danas pratiti ono što se jučer događalo na američkim. Ipak, upozorava, da nije bilo nekih većih pomaka na tržištu obveznica.

