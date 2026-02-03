Hrvatski umirovljenici najsiromašniji u Europi: Od mirovine nemaju za 40 posto troškova

Čak 90 posto umirovljenika u Hrvatskoj, kao i u Mađarskoj, Bugarskoj i Srbiji, živi u svojoj nekretnini, dok ih je samo 10 posto u najmu. U zemljama poput Njemačke, Austrije i Nizozemske je pak više onih koji žive u najmu, nego u vlastitim nekretninama. Zbog toga su troškovi stanovanja u Hrvatskoj većini umirovljenika znatno niži nego njihovim vršnjacima u zapadnoeuropskim zemljama. Tako iznos mirovine ne igra ulogu sam po sebi, kao primjerice u Luksemburgu, gdje umirovljenici godišnje dobiju više od 34.000 eura, ali za život trebaju preko 50.000 eura.