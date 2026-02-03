Hrvatski umirovljenici najsiromašniji u Europi: Od mirovine nemaju za 40 posto troškova

Hrvatske su mirovine znatno manje nego troškovi života. Najnovije istraživanje pokazuje da umirovljenik u Hrvatskoj dobije godišnje 5.600 eura mirovine, dok prosječni trošak iznosi 9.300 eura. Umirovljenicima u Hrvatskoj tako nedostaje čak 40 posto sredstava za osnovne potrebe, što nas je smjestilo na samo dno tablice među 30 europskih zemalja.
Hrvatska je zauzela dno ljestvice kada je riječ o omjeru mirovine i životnih troškova. Istraživanje agencije Data Pulse obuhvatilo je 27 članica Europske unije, ali i Srbiju i Crnu Goru, što nas nije spasilo od posljednjeg mjesta na tablici. Tamo smo stigli s podatkom kako hrvatska mirovina pokriva samo 60 posto troškova, što znači da umirovljenicima nedostaje još 40 posto sredstava da bi preživjeli mjesec, prenosi Mirovina.hr.
Na vrhu je Rumunjska s 21 posto u plusu
Premda se često ističe kako su slovenske mirovine veće, Slovenija se smjestila odmah iza Hrvatske s 39 posto sredstava koja od mirovine fale za život, dok je Mađarska na 38 posto minusa. Srbija i Crna Gora su, za usporedbu, na 25 posto minusa, dok je prosjek Europske unije 20 posto sredstava koja nedostaju za podmirenje mjesečnih troškova od mirovine.
Na vrhu je pak Rumunjska u kojoj umirovljenicima još i ostane 21 posto sredstava kada sve podmire, a slijedi Češka s 18 posto plusa. Poljska je u plusu četiri posto, a Španjolska tri posto, dok umirovljenici svih ostalih zemalja imaju negativnu bilancu.
Podaci za 2023. godinu, na kojima je bazirano istraživanje agencije Data pulse, tako pokazuju da umirovljenik u Hrvatskoj dobije godišnje 5.600 eura mirovine, dok prosječni trošak iznosi 9.300 eura. S druge strane, rumunjski umirovljenik prima oko 5.800 eura bruto, ali mu je za život potrebno oko 4.800 eura.
Mirovine u međuvremenu porasle za 109 eura
Čak 90 posto umirovljenika u Hrvatskoj, kao i u Mađarskoj, Bugarskoj i Srbiji, živi u svojoj nekretnini, dok ih je samo 10 posto u najmu. U zemljama poput Njemačke, Austrije i Nizozemske je pak više onih koji žive u najmu, nego u vlastitim nekretninama. Zbog toga su troškovi stanovanja u Hrvatskoj većini umirovljenika znatno niži nego njihovim vršnjacima u zapadnoeuropskim zemljama. Tako iznos mirovine ne igra ulogu sam po sebi, kao primjerice u Luksemburgu, gdje umirovljenici godišnje dobiju više od 34.000 eura, ali za život trebaju preko 50.000 eura.
Možda Hrvatska ne bi bila posljednja na tablici da su se gledali podaci iz 2024. ili 2025. godine, kada bilježimo rekordan rast mirovina i plaća u zemlji. Prosječna mirovina prema općim propisima krajem 2023. godine iznosila je 452 eura, a krajem 2025. godine 561 euro, dakle više od stotinu eura razlike, ali povećani su i troškovi života uz godišnju stopu inflacije od preko tri posto.
