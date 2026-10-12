Pada broj nezaposlenih, HZZ objavio u kojim djelatnostima se zapošljava najviše ljudi

Tijekom rujna u evidenciju nezaposlenih prijavljeno je ukupno 14.290 novih osoba, što je 6,1 posto manje nego u rujnu lani. Pritom je većina došla iz radnog odnosa, odnosno njih 9.412. U evidenciju nezaposlenih u prošlom je mjesecu ušlo i 2.159 osoba iz redovitoga školovanja (15,1 posto od ukupnog broja) te 2.719 osoba iz neaktivnosti (19 posto).