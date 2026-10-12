banda „Daltons“
Pao čovjek iz vrha zloglasne mafije, imao putovnicu BiH: Policajce šokiralo ono što su pronašli ispod jastuka
Tko ne plati, mora strahovati za vlastiti život! Pripadnici turske „mafije generacije Z“ već mjesecima šire strah Njemačkom napadima na trgovine i stambene zgrade. Ozloglašena banda „Daltons“ na taj način pokušava iznuditi milijune eura od imućnih tursko-kurdskih poduzetnika.
Njemačka policija i Savezni ured kriminalističke policije (BKA) uzvratili su u četvrtak velikom akcijom tijekom koje je uhićeno šest muškaraca. Sumnjiči ih se, među ostalim, za sudjelovanje u pokušajima ubojstava i iznudama, piše BILD.
Gotovo istodobno istražitelji su u Španjolskoj uhvatili i jednu od ključnih osoba kriminalne organizacije. Uhićen je Ali S., kojeg se smatra trgovcem oružjem i drogom povezanim s bandom „Daltons“.
Krivotvoreni pištolji mogu se preinačiti u automatsko oružje
Istražitelji su 21 mjesec tajno provodili istragu. Tijekom policijske akcije zaplijenili su kanabis, kokain, 10.500 eura gotovine, 2500 eura krivotvorenog novca i 15 pištolja. Svi zaplijenjeni pištolji bili su krivotvorine austrijskih Glockova. Sumnja se da su ilegalno proizvedeni u Turskoj i prokrijumčareni u Njemačku.
„Tko posjeduje takvo vatreno oružje, posjeduje ga kako bi počinio kaznena djela“, rekao je Michael Esser, ravnatelj kriminalističke policije u Kölnu.
Neki pištolji bili su čak preinačeni tako da su mogli ispaljivati 17 metaka u sekundi, poput automatskog oružja.
Istražitelji još utvrđuju je li zaplijenjeno oružje korišteno u nedavnim napadima u Kölnu i okolici. Posebno je zabrinjavajuće što je u stanu jednog od osumnjičenika navodno pronađen napunjen pištolj skriven u krevetu, ispod jastuka malog djeteta.
Trgovina oružjem i drogom odvijala se u kafiću
Na čelu mreže za trgovinu oružjem i drogom navodno je bio Ali S., muškarac turskog podrijetla. Prema informacijama BILD-a, tursko pravosuđe za njim je raspisalo tjeralicu zbog sumnje da je pripadnik bande „Daltons“.
Iako je prije nekoliko godina u Njemačku ušao s vlastitom, valjanom putovnicom, poslije se koristio krivotvorenim dokumentima. Tako je tijekom jedne policijske kontrole predočio bosanskohercegovačku putovnicu.
Službeno je imao prijavljeno prebivalište u Bruxellesu u Belgiji, ali se sumnja da je iz Kölna djelovao kao predstavnik mafijaške organizacije u saveznoj zemlji Sjevernoj Rajni-Vestfaliji.
Ali S. navodno je svoje kriminalne poslove uglavnom vodio iz kafića koji je služio kao tajno sastajalište u Berliner Straße, u kölnskoj četvrti Mülheim. Ondje je sa suradnicima navodno prodavao oružje i drogu.
Cijena jednog pištolja iznosila je 3000 eura. Prema policijskim informacijama, među kupcima su bili i pripadnici motociklističkih bandi.
Pokušao pobjeći uoči uhićenja
Kako doznaje BILD, osumnjičenog glavnog trgovca oružjem bande „Daltons“ istražitelji povezuju i s brutalnim sukobom dviju velikih romskih obitelji koji se prije dva mjeseca dogodio u Berliner Straße.
Sumnja se da je tijekom sukoba iz vatrenog oružja ranio dvojicu muškaraca. Nakon incidenta pobjegao je u Španjolsku. Međutim, istražitelji BKA-a specijalizirani za pronalaženje bjegunaca locirali su ga u Marbelli.
Neposredno prije nego što ga je španjolska policija trebala uhititi u četvrtak, navodno je došlo do propusta u operaciji. Čini se da je Ali S. primijetio da ga prate, naručio vozilo putem Ubera i pobjegao.
Ipak, nekoliko sati poslije istražitelji su ga uspjeli uhititi. Osumnjičeni pripadnik vodstva bande „Daltons“ sada se nalazi u istražnom zatvoru, a očekuje se njegovo izručenje Njemačkoj.
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