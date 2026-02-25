chevron
Irak prenio američkoj kompaniji upravljanje Lukoilovog naftnog polja
Iračke vlasti prenijele su upravljanje naftnim poljem Zapadna Qurna 2, u vlasništvu ruskog Lukoila, američkoj energetskoj kompaniji Chevron, izvijestila je iračka novinska agencija INA.
Većinski, 75-postotni vlasnički udio u Zapadnoj Qurni 2 drži ruski Lukoil, a ostatak kontrolira iračka državna naftna kompanija South Oil Company.
Nakon uvođenja američkih sankcija u listopadu ruska kompanija odlučila je prodati inozemnu imovinu i krajem siječnja objavila je da je s američkom investicijskom tvrtkom Carlyle potpisala sporazum koji ne uključuje udjele u energetskim projektima u Kazahstanu.
Iračka vlada objavila je pak početkom ove godine da će od Lukoila preuzeti upravljanje naftnim poljem Zapadna Qurna 2, sukladno odredbama ugovora o uslugama s ruskim naftnim divom.
"Državna kompanija Basra Oil Company pokrivat će plaće za lokalne zaposlenike, operativne troškove i plaćanja podizvođačima, koristeći se računom povezanim s naftnim poljem Majnoon kako bi olakšala postupak", izjavio je tada jedan od iračkih upravitelja na naftom polju Zapadna Qurna 2.
Prošli tjedan Bagdad je odobrio "sporazumno rješenje" s Lukoilom i upravljanje poljem službeno je preneseno na Basra Oil Company.
U ponedjeljak iračke naftne kompanije potpisale su sa Chevronom dva preliminarna sporazuma, objavila je iračka novinska agencija INA, a prvi regulira prijenos upravljanja Zapadnom Qurnom 2 na američki Chevron.
Svečanosti potpisivanja prisustvovao je, prema izvješću INA‑e, i irački premijer Muhamed Šia al‑Sudani.
Krupan zalogaj
Irački stručnjaci naveli su u studenom da je Zapadna Qurna 2 prevelik projekt kojim iračke državne kompanije ne bi mogle upravljati pa iračko ministarstvo nafte ne namjerava kupiti Lukoilov udio u polju.
Zato je početkom prosinca iračko ministarstvo energetike objavilo da je pozvalo nekoliko velikih američkih naftnih kompanija da pošalju ponude za preuzimanje Lukoilovog udjela, navodeći da će pobjednik na natječaju zamijeniti ruskog diva na mjestu upravitelja.
Prema riječima izvora, za kupnju udjela u Zapadnoj Qurni 2 interes je bilo iskazalo desetak investitora, uključujući Chevron, Exxon Mobil, ali i Carlyle.
Chevron je pak, prema informacijama neimenovanih izvora na početku mjeseca, još uvijek zainteresiran za kupnju Lukoilove imovine, unatoč dogovoru ruske kompanije i Carlylea.
Američki naftni div i dalje pregovara s Lukoilom, i to u suradnji s također američkim Quantum Energy Partnersom i skupinom na čelu s investicijskom bankom Xtellus Partners, rekli su neimenovani izvori za Reuters 7. veljače.
Izvori bliski Lukoilu rekli su pak da posao s Carlyleom još nije dovršen. Američka investicijska tvrtka tek je počela 'češljati' Lukoilovu imovinu. "Stvari bi se u toj prodaji još mogle promijeniti", upozoravaju.
Lukoil za prodaju mora dobiti zeleno svjetlo od ureda za kontrolu strane imovine (OFAC) američkog ministarstva trgovine, koji je sredinom siječnja produljio krajnji rok za dovršetak pregovora na 28. veljače.
Povećanje proizvodnje?
Iračko polje Zapadna Qurna 2 spada pak među najveća u svijetu i proizvodi 460 tisuća barela nafte dnevno, što odgovara gotovo 0,5 posto svjetske proizvodnje i oko devet posto iračke.
Polje je zato ključno za irački izvoz, budući da druga polja nikako ne mogu nadoknaditi njegove barele, s obzirom na trenutna ograničenja kapaciteta, rekli su krajem prošle godine neimenovani irački dužnosnici.
Pod upravljanjem Chevrona proizvodnja bi pak mogla poskočiti na 750 do 800 tisuća barela dnevno, prenosi Reuters u srijedu riječi ministra nafte Hayana Abdela-Ghanija, pozivajući se na intervju na kurdskoj televiziji Rudaw.
Iz Chevrona nisu odgovorili na Reutersov upit da komentiraju njegovu izjavu.
Chevron je s Bagdadom već dogovorio razvoj nekoliko naftnih polja u Iraku u okviru plana širenja poslovanja, napominje Reuters.
Bagdad je pak nedavno sklopio niz sporazuma s velikim svjetskim naftnim kompanijama, kao što su Exxon, BP i TotalEnergies, nudeći im povoljnije uvjete kako bi povećali proizvodnju.
Iračka vlada namjerava do 2029. kapacitet za proizvodnju nafte uvećati na šest milijuna barela dnevno, piše Reuters.
Irak trenutno zauzima drugo mjesto na ljestvici vodećih proizvođača u Organizaciji zemalja‑izvoznica nafte (OPEC), odmah iza Saudijske Arabije, a prodaja sirove nafte čini 90 posto iračkih proračunskih prihoda.
Trenutno Irak izvozi 3,4 milijuna barela nafte dnevno.
