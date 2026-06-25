Vedran Tomić za N1
Iznajmljivači: Ovo će biti dvije najgore posljedice Vladinih mjera
Vedran Tomić, predsjednik udruge Spasimo male obiteljske iznajmljivače, bio je gost naše Hanan Nanić u N1 Studiju uživo s kojom je razgovarao o antiinflacijskim mjerama Vlade.
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Odustanak od antiinflacijskog paketa nije opcija, poručio je ministar financija Tomislav Ćorić, nakon sastanaka sa predstavnicima Hrvatske obrtničke komore i Udruge Glas poduzetnika, na kojima se razgovaralo o nedavno predloženom antiinflacijskom paketu mjera.
40.000 potpisa
Vedran Tomić otkrio je detalje sastanka: "Predali smo mu gotovo 40.000 potpisa građana koji su protiv ovakve reforme, koje su sve samo ne antiinflacijske mjere. U svim tim mjerama se povećava porezno opterećenje, a to se uvijek prelijeva na konačne potrošače i porast cijena. Kome porastu ulazni troškovi, on će pokušati povećati cijenu, a ako to ne može više se neće time baviti. Mjere nisu antiinflacijske i mi se predali naš prateći dopis, potpise i argumentirali zašto te mjere nisu prikladne i što Ministarstvo može napraviti kako bi se učinkovitije borili protiv inflacije. Mi smo svjesni da trebamo plaćati porez i svi ga i plaćamo, ali on treba biti razmjeran, a mjere dogovorene i u skladu s onima na koje se odnose, a ne da se mi koristimo kao bankomat za državu."
"Nepravedno"
Istaknuo je da se drastično povećavaju porezne stope i to pogađa iznajmljivače s najmanjim prihodima te da je takva mjera antisocijalna: "Netko tko ima skup krevet, to povećanje mu ne znači puno, a dok oni koji imaju povoljan smještaj, drastično mu se povećava cijena. Najgora posljedica toga je što se ljudi tjeraju u iznajmljivanje na crno, koje država praktički ne kontrolira ili poskupljuje najpovoljniji smještaj, a najčešći gosti u tim smještajima su hrvatski građani jer si ne mogu priuštiti skuplji. Time se ne diferenciraju ljudi prema prometu i dobiti, nego se svima linearno povećava porez po krevetu, što je nepravedno."
Rekao je da se sve mjere odnose samo na legalne iznajmljivače, a da se neregistrirani dio ne kontrolira: "Turistički inspektori koji bi to trebali raditi nemaju zakonsku mogućnosti ući u taj smještaj koji je neregistriran niti ih ima dovoljan broj. U Istarskoj županiji, koja je druga po broju kreveta ili čak prva, postoje samo četiri turistička inspektora. Država se ne želi uhvatiti u koštac s ilegalnim najmom, a steže obruč oko nas legalnih iznajmljivača koja mi se porez već povećao više od četiri puta prije godinu i nešto dana, a sada se opet povećava za 50 posto po krevetu."
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