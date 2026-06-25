Vedran Tomić otkrio je detalje sastanka: "Predali smo mu gotovo 40.000 potpisa građana koji su protiv ovakve reforme, koje su sve samo ne antiinflacijske mjere. U svim tim mjerama se povećava porezno opterećenje, a to se uvijek prelijeva na konačne potrošače i porast cijena. Kome porastu ulazni troškovi, on će pokušati povećati cijenu, a ako to ne može više se neće time baviti. Mjere nisu antiinflacijske i mi se predali naš prateći dopis, potpise i argumentirali zašto te mjere nisu prikladne i što Ministarstvo može napraviti kako bi se učinkovitije borili protiv inflacije. Mi smo svjesni da trebamo plaćati porez i svi ga i plaćamo, ali on treba biti razmjeran, a mjere dogovorene i u skladu s onima na koje se odnose, a ne da se mi koristimo kao bankomat za državu."