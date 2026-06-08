Ćorić nakon sastanka s poduzetnicima: Očekujemo razumijevanje svih ako želimo do istog cilja

Istaknuo je da paket nije kreiran isključivo od dijelova koji su zanimljivi javnosti, već da je riječ o čitavom nizu izmjena koje imaju za cilj i "smanjiti zagrijanost ekonomije". "Rasprava o djeliću paketa svodi se na argumente i kontraargumente. Ono što nitko ne može osporiti je da je kratkoročni najam manje oporezivan nego dugoročni, da je tretman paušalaca vrlo povoljan. Naravno da jačanje poreznog tretmana nosi nezadovoljstvo, no još jednom kažem, preispitivat ćemo sve mjere dok ne budemo sigurni da idemo u pravom smjeru", rekao je ministar.