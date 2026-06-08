ODGOVOR NA INFLACIJU
Ćorić nakon sastanka s poduzetnicima: Očekujemo razumijevanje svih ako želimo do istog cilja
Ministar financija Tomislav Ćorić sastao se s poduzetnicima kako bi raspravili o Vladinim antiinflacijskim mjerama, a potom je dao izjavu za medije.
Uvodno je istaknuo da je zadovoljan sastankom i da mu je drago da je razgovarao s HOK-om i udrugom Glas poduzetnika.
"Ovo je bilo prilika da jedni i drugi artikuliraju stavove. Teme su bile izmjene u oporezivanju poreznih djelatnosti. Predstavnici Udruge i HOK-a naglasili su da je povećanje poreznog tretmana nešto što ne odobravaju, očekivano", rekao je Ćorić pa nastavio:
"Vremena ima dovoljno za dogovore. U narednom razdoblju ćemo biti u kontaktu i temeljem svih analiza koja se vrše i ideja prisutnih s njihove strane, komunicirat ćemo o prijedlozima."
Osvrnuo se i na to hoće li odustati od mjera koje je najavio, ministar je rekao da je u slučaju obrtnika riječ o gornjim kategorijama, kao i kod iznajmljivača.
"Držimo da je povećanje poreznog tretmana opravdano, nosi antiinflacijski karakter, ali i ispravlja anomalije koje su s vrememnom nastale u jednom i drugom dijelu sustava. Iznijeti su neki argumenti za koje udruge smatraju da stoje. Mi smo otvoreni za komunikaciju, ali jesmo li a priori odustali od paketa - odgovor je 'ne'", rekao je Ćorić.
Istaknuo je da paket nije kreiran isključivo od dijelova koji su zanimljivi javnosti, već da je riječ o čitavom nizu izmjena koje imaju za cilj i "smanjiti zagrijanost ekonomije". "Rasprava o djeliću paketa svodi se na argumente i kontraargumente. Ono što nitko ne može osporiti je da je kratkoročni najam manje oporezivan nego dugoročni, da je tretman paušalaca vrlo povoljan. Naravno da jačanje poreznog tretmana nosi nezadovoljstvo, no još jednom kažem, preispitivat ćemo sve mjere dok ne budemo sigurni da idemo u pravom smjeru", rekao je ministar.
"Postoje dijelovi ekonomije u kojima su stvorene anomalije"
Ponovio je da odustajanje od antiinflacijskog paketa "nije opcija". "Da bi se to dogodilo, određeni segmenti - potrošnja u državi - moraju biti manji, mislim da je to jasno svima. Naravno da svi na koje se to potencijalno odnosi nisu najsretniji. Ostanak u istim tračnicama nosi opasnost. Ministarstvo financija s tim se hvata u koštac i očekuje razumijevanje za postizanje zajedničkog cilja cijele ekonomije", rekao je Ćorić.
Ministar je najavio da će se u narednim tjednima legislativno doraditi prijedlozi, ali nije išao u detalje. Istaknuo je da je na sastanku bilo puno dionika i različitih teza. "Dozvolite da prije svega malo interno raspravimo. Svako zadiranje u porezni sustav i njegovo činjenje nešto invanzivnijim u određenu skupinu naravno da izaziva negodovanje. No postoje dijelovi hrvatske ekonomije u kojima su stvorene anomalije koje je potrebno adresirati. One se u turizmu vide i u jednom dijelu obrtništva", rekao je Ćorić.
Rekao je da je paušal u turizmu znatno povoljnije oprezivan nego u bilo kojoj mediteranskoj zemlji. "Isto tako, obrtništvo, vrlo favorabilno oporezovano. Izmjene koje su predložene u okviru paketa idu u smjeru da se tretman kratkoročnog najma u odnosu na dugoročni, obrtništva u odnosu na ostale oblike rada, nešto smanji - nikako izjednači", rekao je ministar.
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