Vučić: "U sljedeća 24 sata, vjerujem da ćemo se radovati fenomenalnim političkim vijestima"

Sankcije protiv NIS-a stupile su na snagu 10. siječnja, kada je OFAC uvrstio NIS na SDN listu, a njihova primjena odgađana je osam puta. Posljednja izdana licenca istekla je 8. listopada 2025., pokazuje izvješće same kompanije s Beogradske burze. Trenutačno se radi na osiguravanju licence koja bi omogućila rad NIS-a do konačnog uklanjanja sa SDN liste.