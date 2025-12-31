Vučić: "U sljedeća 24 sata, vjerujem da ćemo se radovati fenomenalnim političkim vijestima"

Predsjednik Aleksandar Vučić obavio je važne razgovore u vezi s Naftnom industrijom Srbije s administracijom u Washingtonu, OFAC-om i State Departmentom, kao i s mađarskim premijerom Viktorom Orbánom, piše RTS.
Oglas
Vučić je ranije danas čestitao građanima Srbije Novu godinu i istaknuo da vjeruje kako će se u sljedeća 24 sata radovati fenomenalnim političkim vijestima.
„Poštovani građani, sretna Nova godina, a u sljedeća 24 sata, vjerujem da ćemo se radovati fenomenalnim političkim vijestima. Radili smo naporno, zaslužili smo! Živjela Srbija“, poručio je predsjednik Vučić na mreži X.
Tvrtke koje su se u javnosti spominjale kao mogući kupci ruskog vlasničkog udjela u NIS-u bile su mađarski MOL i Nacionalna naftna kompanija Abu Dhabija (ADNOC).
Ranije tijekom tjedna srbijanska ministrica Dubravka Đedović Handanović izjavila je da su se i NIS i MOL obratili OFAC-u, ne navodeći sadržaj tog zahtjeva.
Sankcije protiv NIS-a stupile su na snagu 10. siječnja, kada je OFAC uvrstio NIS na SDN listu, a njihova primjena odgađana je osam puta. Posljednja izdana licenca istekla je 8. listopada 2025., pokazuje izvješće same kompanije s Beogradske burze. Trenutačno se radi na osiguravanju licence koja bi omogućila rad NIS-a do konačnog uklanjanja sa SDN liste.
Naftna industrija Srbije nalazi se u većinskom ruskom vlasništvu. Gazpromnjeft ima udio od 44,85 posto, Srbija 29,87 posto, a JSC Intelligence 11,3 posto (također u sastavu Gazprom grupe).
PROČITAJTE JOŠ
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas