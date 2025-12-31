Oglas

američke sankcije nis-u

Vučić: "U sljedeća 24 sata, vjerujem da ćemo se radovati fenomenalnim političkim vijestima"

author
N1 Srbija
|
31. pro. 2025. 17:16
Aleksandar Vučić
Attila KISBENEDEK / AFP

Predsjednik Aleksandar Vučić obavio je važne razgovore u vezi s Naftnom industrijom Srbije s administracijom u Washingtonu, OFAC-om i State Departmentom, kao i s mađarskim premijerom Viktorom Orbánom, piše RTS.

Detaljnije informacije o tome što to znači za Srbiju i rješavanje sankcija protiv NIS-a predsjednik će iznijeti već tijekom sutrašnjeg dana na Radio-televiziji Srbije, navodi RTS, a prenosi N1 Srbija.

Vučić je ranije danas čestitao građanima Srbije Novu godinu i istaknuo da vjeruje kako će se u sljedeća 24 sata radovati fenomenalnim političkim vijestima.

„Poštovani građani, sretna Nova godina, a u sljedeća 24 sata, vjerujem da ćemo se radovati fenomenalnim političkim vijestima. Radili smo naporno, zaslužili smo! Živjela Srbija“, poručio je predsjednik Vučić na mreži X.

Tvrtke koje su se u javnosti spominjale kao mogući kupci ruskog vlasničkog udjela u NIS-u bile su mađarski MOL i Nacionalna naftna kompanija Abu Dhabija (ADNOC).

Ranije tijekom tjedna srbijanska ministrica Dubravka Đedović Handanović izjavila je da su se i NIS i MOL obratili OFAC-u, ne navodeći sadržaj tog zahtjeva.

Sankcije protiv NIS-a stupile su na snagu 10. siječnja, kada je OFAC uvrstio NIS na SDN listu, a njihova primjena odgađana je osam puta. Posljednja izdana licenca istekla je 8. listopada 2025., pokazuje izvješće same kompanije s Beogradske burze. Trenutačno se radi na osiguravanju licence koja bi omogućila rad NIS-a do konačnog uklanjanja sa SDN liste.

Naftna industrija Srbije nalazi se u većinskom ruskom vlasništvu. Gazpromnjeft ima udio od 44,85 posto, Srbija 29,87 posto, a JSC Intelligence 11,3 posto (također u sastavu Gazprom grupe).

Teme
NIS aleksandar vučić američke sankcije naftna industrija srbije srbija
