Nakon potvrde da Rusi o prodaji svog udjela u NIS-u pregovaraju s mađarskim MOL-om, otvorilo se pitanje je li ta veza Moskve i Budimpešte prihvatljiva za Washington. Za neke je socijalni kapital mađarskog premijera prolazna kategorija, dok je za druge on ključan u pregovorima.
Umjesto Rusa – u NIS bi mogli ući Mađari. Kao pregovarač s Rusima o izlasku njihova vlasništva iz Naftne industrije Srbije sada se pojavio mađarski MOL.
Tim povodom dvije su se kompanije obratile OFAC-u, pa je sve u američkim rukama.
„U smislu da, prije svega, daju novu operativnu licencu za rad Naftnoj industriji Srbije, a zatim i nastave pratiti kako ti pregovori teku. I hoće li kraj biti zadovoljavajući u smislu onoga što je američka vlada tražila“, rekla je Dubravka Đedović Handanović, ministrica rudarstva i energetike Srbije.
Ministrica kaže i da ruska vlada također podržava pregovore. Međutim, posljednju riječ ima OFAC, koji mora odobriti eventualni sporazum dviju kompanija, navodi se u licenci za pregovore u koju je Insajder imao uvid.
„Zato što Europska unija tu ne igra baš bitnu ulogu. Glavni igrači su prije svega Amerika i Rusija, a s njima je Viktor Orban u dobrim odnosima“, smatra novinar Gabor Bodiš.
Nisu novost ni dobri odnosi Beograda i Budimpešte.
No mađarski prijatelj vodi i svoje bitke – pa pregovore koristi kao predizbornu kampanju, smatra sugovornik N1 Srbije.
„On želi parirati oporbi kroz svoju vanjskopolitičku, državničku ulogu u svijetu. Ključni interes Mađarske je da se pokaže kao igrač na svjetskoj, odnosno balkanskoj sceni, kao važan akter koji može riješiti probleme“, objašnjava Bodiš.
Drugi smatraju da Srbija mora otkupiti NIS pa sama birati partnere, jer su Mađari prihvatljivi samo Moskvi.
„Kada pročitate National Defence Operations Act, koji je donijela Amerika i koji je potpisao Donald Trump, to podrazumijeva potpuno isključenje ruskog utjecaja ovdje na Balkanu. U tom kontekstu sadašnja bliskost MOL-a s ruskom državom, kao i gospodina Orbana s ruskom državom, jest prolazna kategorija“, objasnio je Milan Parivodić, odvjetnik za strane investicije i bivši ministar za ekonomske odnose s inozemstvom.
Dodaje da u atmosferi izbora u Mađarskoj treba razmišljati dugoročno i tražiti partnera koji je blizak Europi i Washingtonu.
A to nije jedini problem u pregovorima u kojima bi, prema nekima, Srbija mogla izvući deblji kraj.
„Zato što bi mađarski MOL zatvorio obje rafinerije koje Srbija ima. Već smo čuli da je Vučić najavio da se gradi ne samo naftovod, nego i produktovod od mađarskih rafinerija prema Srbiji, kako bi se dopremali dizel, benzin i mazut. U tom slučaju MOL-u rafinerija nije potrebna – ugasio bi rafinerije, kao što je ugasio i one u Hrvatskoj“, podsjeća Dušan Nikezić, narodni zastupnik iz redova Stranke slobode i pravde u Srbiji.
„Novi u nizu ‘dana D’ za NIS je 15. siječnja. Prema riječima ministra financija Siniše Malog, ako se do tog datuma ne pronađe rješenje, država će morati reagirati“, kazao je energetski stručnjak Aleksandar Kovačević.
