„Zato što bi mađarski MOL zatvorio obje rafinerije koje Srbija ima. Već smo čuli da je Vučić najavio da se gradi ne samo naftovod, nego i produktovod od mađarskih rafinerija prema Srbiji, kako bi se dopremali dizel, benzin i mazut. U tom slučaju MOL-u rafinerija nije potrebna – ugasio bi rafinerije, kao što je ugasio i one u Hrvatskoj“, podsjeća Dušan Nikezić, narodni zastupnik iz redova Stranke slobode i pravde u Srbiji.