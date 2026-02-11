Javna nabava: Tko ne isplaćuje plaće ne može biti ponuditelj, dižu se pragovi...

Provođenje svih postupaka jednostavne nabave obvezno je kroz modul jednostavne nabave u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH za nabave veće od 15.000 eura slanjem poziva određenim gospodarskim subjektima. Za nabave veće od 25.000 eura za robu i usluge te veće od 45.000 eura za radove naručitelj je obvezan provesti postupak javne objave u spomenutom Oglasniku u kojem se svi zainteresirani gospodarski mogu dostaviti ponudu kako bi se postigla veća transparentnost te pridonijelo antikoruptivnom učinku