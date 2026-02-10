MUP nabavlja nove limuzine i SUV-ove vrijedne 25 milijuna eura

Najveći broj bodova u tom dijelu odnosno grupi natječaja – njih 60 – donosi cijena. Tu su i drugi kriteriji poput snage motora, emisija CO2 i razvijenosti servisne mreže koji donose po 10 bodova. Po dva boda donose manji kriteriji: potpora za nadzor mrtvog kuta vozila. tvornički zatamnjena stražnja bočna i stražnje staklo vozila ili jednakovrijedno, kompletna svjetla u led tehnologiji, sustav automatskog kočenja prilikom naleta na pješaka ili prepreku sprijeda te grijanje prednjeg stakla. Ne radi se klasičnom grijanju prednjeg stakla zrakom kakav imaju svi automobili, nego grijanja nitima u staklu, puno tanjima i teže primjetnima od onih koje su vidljive na stražnjim staklima vozila.