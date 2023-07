Je li ovo najopasnije mjesto za ljetovanje?

Podijeli :

Olga Maltseva/AFP

"Za one koji sanjaju o moru: Crimean Holidays pozivaju vas da svoje ljetne praznike provedete na plažama Azovskog mora"; "Prostrane plaže, čisto more i razvijena turistička infrastruktura neće vas ostaviti ravnodušnim"; "Najbolje plaže na Krimu!".

Tako ruske turističke agencije mame turiste da provedu odmor na Krimu, poluotoku koji je Rusija anektirala 2014. godine. Iako su od početka Putinove sveobuhvatne invazije na Ukrajinu krimske željeznice i skladišta goriva nekoliko puta bili meta napada, lokalne vlasti pod kontrolom Rusije tvrde kako nema razloga za zabrinutosti i strah.

Sniženja

Maja Lomidze, izvršna direktorica Ruskog udruženja turoperatora, tvrdi kako će Krim ove godine biti među pet najboljih ruskih destinacija za odmor.

„Krim je jedina ruska regija koja u usporedbi s prošlom godinom nije podigla cijene, nego ih snižava“, izjavila je za Washington Post Lomidze, priznajući ipak da će turistički protok u 2023. biti oko 30 posto manji nego lani.

Elena (55), učiteljica iz Moskve, rekla je da njena obitelj planira posjetiti Krim ovog ljeta, kao i svake godine.

„Što se tiče mogućih problema s hranom, vodom i strujom, uopćte nisam zabrinuta. Ovdje sam dolazila i dok su bila druga, još gora vremena. Naravno da je ove godine opća situacija uznemirujuća, ali vjerujem u razboritost, ljudskost i Boga“, rekla je Elena.

Aljona (52), menadžerica kancelarije u kompaniji koja se bavi prodajom i iznajmljivanjem nekretnina, također ove godine planira uputiti se na Krim na dva tjedna sa svojom obitelji. Odmor na anektiranom poluotoku je, kako kaže, napuni pozitivnom energijom do kraja godine.

„Nisam zabrinuta zbog sigurnosnih pitanja. Uvjerena sam da je Krim dobro zaštićen i da mi se tamo ne može dogoditi ništa loše. Shvaćam da je u toku specijalna vojna operacija i da dronovi napadaju razne gradove, čak i Moskvu, ali ne mislim da bi se nešto loše moglo dogoditi na Krimu. Sigurna sam da će sve biti u redu!“, samouvjereno je priopćila Aljona.

Zatvorene mnoge plaže

Ruska vlada intenzivno pokušava stvoriti utisak normalnosti dok traju ukrajinski udari i upadi proukrajinskih militanata duž njene granice s Ukrajinom. Jedan od takvih pokušaja je otvaranje ljetnog kampa u ljetovalištu Jevpatoriji na Krimu za djecu iz Belgoroda, ruske regije koja je posljednjih tjedana bila izložena intenzivnom granatiranju i napadima dronovima.

Mnogi Rusi su ipak odlučili otkazati svoje rezervacije smještaja na Krimu nakon nedavnih napada dronom na anektirani poluotok.

Vlasti Ruske Federacije su odmah nakon početka sveobuhvatne invazije na Ukrajinu obustavile sve letove za Krim, što znači da od tada putnici iz Rusije na poluotok mogu doći jedino automobilom ili vlakom.

Rute prema Krimu dodatno su se zakomplicirale 22. lipnja, kada je Ukrajina projektilima gađala most Čongar. Poznat kao „vrata Krima“, Čongar je jedan od rijetkih mostova koji povezuju Krim sa kopnom. Ruske željeznice povećale su broj vlakova za Krim uoči ljetne sezone, ali prosječno putovanje od Rusije do Krima i dalje traje dva do tri dana.

Osim dugog putovanja, turiste zabrinjava i sve veća prisutnost vojske na poluotoku. Od kraja 2022. ruska vojska je iskopala desetine kilometara rovova duž obale Krima i sagradila protutenkovske barijere zbog straha od potencijalne ukrajinske kontraofenzive.

Zbog toga su i mnoge plaže na Krimu zatvorene.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ne odustaje od planova ponovnog zauzimanja Krima i ističe da rat nije završen dok god Krim ostaje pod ruskom okupacijom. Ukrajinski poluotok Krim nalazi se između Crnog i Azovskog mora i ima važnu ulogu u opskrbljivanju ruskih trupa na području južne Ukrajine.

Britanija tvrdi da Rusija “obučava borbene dupine” na Krimu

Kolaps krimskog turizma

Brojke pokazuju da krimski iznajmljivači i ugostitelji ove godine ipak neće moći zadovoljno trljati ruke.

Pojedini all inclusive hoteli snizili su cijene i do 60 posto, ali usprkos velikim popustima, popunjenost smještajnih kapaciteta je oko 40 do 50 posto.

„Obično smo popunjeni od lipnja do rujna. Ove godine je rezervirano jedva deset posto soba. Ni na plažama nema nikoga“, rekla je za Radio Slobodna Europa Olga, vlasnica smještaja na Krimu.

Podaci koje je nedavno objavilo Rusko udruženje turoperatora otkrivaju kolaps krimskog turizma. Ovoga ljeta je samo jedan posto ruskih hotelskih rezervacija napravljeno na Krimu, što je pad u odnosu na tri posto od ranije i 19 posto 2021. godine.

Također, 60 posto krimskih turističkih agencija izgubilo je novac prošle godine, s ukupnim gubicima od deset milijuna dolara, a prihodi od turizma pali su za oko trećinu.

„Naši gosti čitaju i gledaju vijesti, tako da naš odsjek za rezervacije i podršku prima puno telefonskih poziva s pitanjima o sigurnosti situacije. Mnogi posjetitelji, zabrinuti nedavnim napadima, sada otkazuju svoje rezervacije u posljednjem trenutku“, priznala je Ana, šefica marketinga, koja surađuje s hotelima i turističkim agencijama na Krimu.

