Slovenija uvodi obveznu isplatu božićnica za sve zaposlene, poznat i iznos

Prema izračunima ministarstva, ukupni trošak isplata državnim službenicima iznosit će 118 milijuna eura, ali ako se uzme u obzir širi dugoročni gubitak javnih prihoda (gubitak poreza na dohodak, doprinosa za socijalno osiguranje u javnom i privatnom sektoru), to bi ukupno iznosilo 372 milijuna eura. Očekuje se da će prijedlog zakona biti upućen u parlament do kraja listopada, a nova sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća mogla bi se održati između 27. listopada i 7. studenoga. Vlada planira u isti zakonski okvir uključiti i zimski dodatak za umirovljenike od 150 eura ove godine, koji će se postupno povećavati do 2030. godine.