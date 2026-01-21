Radite u ovoj zemlji? Više nema putovanja dok ste na bolovanju. Dolaze strože provjere

Odmor u Hrvatskoj: Pacijent s dijagnozom burnouta proveo je dva tjedna u Hrvatskoj. Iako mu je taj put bio odobren kao medicinski opravdana promjena okoline, upravo takvi primjeri doveli su do pitanja o preciznosti trenutnih pravila. Naime, Thomas (podaci poznati redakciji Heute.at) je godinama radio na vodećim pozicijama u energetskom sektoru dok ga bolest nije potpuno slomila. Simptomi su bili zastrašujući: tinitus, vrtoglavice, napadaji panike i gubitak apetita zbog kojeg je ovaj muškarac visok 182 cm spao na svega 68 kilograma.