Austrija

Radite u ovoj zemlji? Više nema putovanja dok ste na bolovanju. Dolaze strože provjere

N1 Info
21. sij. 2026. 08:08
10:10
Pixabay / ilustracija

Austrijsko zdravstveno (ÖGK) odlučilo je postrožiti pravila nakon nekoliko javno objavljenih slučajeva u kojima su osobe na dugotrajnom bolovanju putovale u inozemstvo. Generalni direktor ÖGK-a, Bernhard Wurzer, najavio je hitne promjene i poručio: „Bolovanje nije godišnji odmor“.

Što se točno mijenja?

ÖGK odmah uvodi strože provjere i priprema izmjenu pravilnika o bolesnicima (Krankenordnung). Ključne točke uključuju:

Stroži nadzor liječničke službe: Detaljno će se provjeravati je li promjena mjesta boravka medicinski opravdana ili se zapravo radi o odmoru.

Medicinska procjena: Iako kod stanja poput burnouta promjena okoline može pomoći, liječnici će morati precizno ocijeniti pomaže li putovanje oporavku ili predstavlja dodatni teret.

Izmjena pravila: U tijeku je izrada novog pravilnika koji će jasno definirati granicu između terapeutski korisne promjene mjesta i odlaska na godišnji odmor.

Slučajevi koji su pokrenuli lavinu

Povod za ovu odluku bili su slučajevi koji su izazvali burne rasprave u javnosti:

Putovanje u Južnu Afriku: Medicinska sestra na dugotrajnom bolovanju otputovala je u Južnu Afriku jer je putovanje rezervirala kao godišnji odmor još prije nego što se razboljela.

Odmor u Hrvatskoj: Pacijent s dijagnozom burnouta proveo je dva tjedna u Hrvatskoj. Iako mu je taj put bio odobren kao medicinski opravdana promjena okoline, upravo takvi primjeri doveli su do pitanja o preciznosti trenutnih pravila. Naime, Thomas (podaci poznati redakciji Heute.at) je godinama radio na vodećim pozicijama u energetskom sektoru dok ga bolest nije potpuno slomila. Simptomi su bili zastrašujući: tinitus, vrtoglavice, napadaji panike i gubitak apetita zbog kojeg je ovaj muškarac visok 182 cm spao na svega 68 kilograma.

Tri mjeseca nakon dijagnoze, 2011. godine, odlučio je zatražiti dopuštenje za put u Hrvatsku, piše Fenix Magazin.

Putovanje s obitelji: U Istru je otputovao automobilom sa suprugom i prijateljima, što mu je pružilo osjećaj sigurnosti jer se u svakom trenutku mogao vratiti kući.

Nije bio godišnji odmor: Thomas naglašava da ta dva tjedna nije mogao „uživati“ kao na pravom ljetovanju, ali je boravak u prirodi bio „sjeme“ za njegov oporavak.

Povratak na posao: Nakon povratka iz Hrvatske, dobio je novo samopouzdanje i nakon nekoliko mjeseci se uspješno vratio na radno mjesto.

Što to znači za pacijente?

No, od sada će svaki zahtjev za boravak u inozemstvu tijekom bolovanja prolaziti kroz „povećalo“ medicinske službe ÖGK-a. Wurzer je jasan: putovanja u inozemstvo, a pogotovo klasični godišnji odmori tijekom bolovanja, više ne dolaze u obzir.

Teme
Austrija bolovanje putovanja rad

