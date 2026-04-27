Konobarica otkrila koliko zapravo zaradi: "Plaća mi je 1200 eura, ali kad sjedne bakša"

Sve je počelo jednostavnim pitanjem: "Stalno govore na vijestima da se plaća drastično povećava. Ne znam koliko je istina. Koliko vi zarađujete i gdje radite?" Nanizalo se potom na desetke odgovora. Među slabije plaćenim poslovima istaknuli su se prodavači. Jedna osoba kratko je napisala: "Prodavač 800 eura." Drugi su reagirali nevjericom. "Ja sam kao učenik zarađivao oko 1200-1300 mjesečno slažući police. Traži barem neku bolju trgovinu jer je to ruganje, a ne plaća." Skladištar je naveo da prima oko 1100 eura, ali uz dodatke: "Dobijemo regres 700 eura, 300 eura za dan firme i 1000 eura božićnice." Drugi skladišni radnik napisao je: "Počeo s 1350, nakon šest mjeseci došao na 1500, sad idemo na nove pregovore."