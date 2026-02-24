Europske razlike: Gdje su ljudi najbogatiji, a gdje najsiromašniji?

Prema izvješću Global Wealth Report 2025 banke UBS, kao i dodatnim podacima podijeljenima s Euronewsom, prosječno bogatstvo po odrasloj osobi u 2024. godini znatno se razlikovalo među 31 europskom zemljom. Kretalo se od 29.923 eura u Turskoj do 634.584 eura u Švicarskoj.