Od 27. rujna
Kupujete uređaje u Njemačkoj? U trgovinama uskoro vrijede nova pravila
Od 27. rujna kupci u supermarketima diljem Europske unije trebali bi na policama vidjeti dvije nove oznake. One će pružati važne informacije o pravima kupaca te o tome koliko dugo proizvođač jamči za trajnost određenog proizvoda.
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Do sada su kupci često morali sami tražiti informacije o svojim pravima nakon kupnje. Nova pravila trebala bi to pojednostaviti. Informacije će ubuduće biti dostupne već na mjestu gdje se donosi odluka o kupnji – neposredno uz proizvod.
Plava oznaka podsjeća na zakonsko pravo kupca
Prvi simbol je plava EU oznaka koja upućuje na zakonsko pravo na odgovornost prodavatelja za nedostatke proizvoda. Za robu kupljenu u Europskoj uniji vrijedi najmanje dvije godine zakonske zaštite.
To pravo vrijedi ako proizvod ne odgovara opisu, ne funkcionira kako bi trebao ili ima nedostatak koji je postojao u trenutku kupnje. U takvim slučajevima kupac, ovisno o okolnostima, može tražiti besplatan popravak ili zamjenu proizvoda, a u određenim situacijama i sniženje cijene ili povrat novca.
Na plavoj oznaci nalazit će se i QR kod. Njegovim skeniranjem kupci će moći doći do portala „Your Europe“, gdje su dostupne informacije o pravilima koja vrijede u pojedinoj državi.
Prema riječima stručnjaka za IT pravo koje prenosi Deutsche Handwerks Zeitung, ubuduće neće biti dovoljan samo općeniti naputak da kupac ima pravo na zakonsku zaštitu. Informacije će morati biti prikazane na propisani način, prenosi Fenix Magazin.
Druga oznaka pokazuje koliko traje jamstvo proizvođača
Drugi simbol nosi naziv „GARAN“. Na njemu će velikim brojem biti označeno koliko godina proizvođač jamči za trajnost proizvoda.
Izgled oznake – uključujući boju, oblik i font – propisuje Europska komisija. Dakle, trgovci neće sami odlučivati kako će je prikazivati.
Međutim, oznaka „GARAN“ neće se nalaziti na svakom proizvodu. Prikazivat će se kada proizvođač obeća da će proizvod trajati dulje od zakonske dvije godine.
Takvo dodatno jamstvo mora biti besplatno i odnositi se na cijeli uređaj, a ne samo na njegov pojedini dio.
Koja je razlika između jamstva i zakonske zaštite?
Mnogi kupci i dalje ne razlikuju jamstvo (garanciju) od zakonske odgovornosti za nedostatke proizvoda.
Zakonska zaštita proizlazi iz zakona i odnosi se na nedostatke za koje je odgovoran prodavatelj pod uvjetima propisanim zakonom. Jamstvo je, s druge strane, dobrovoljno obećanje proizvođača ili prodavatelja kojim se mogu ponuditi dodatna prava, primjerice jamstvo da će proizvod određeno vrijeme biti funkcionalan.
Nova pravila trebala bi kupcima omogućiti da tu razliku lakše uoče već prije kupnje.
Od 27. rujna zato će te informacije o pravima kupaca biti vidljivije upravo na policama trgovina. Jedan pogled na oznaku trebao bi pokazati postoji li, uz zakonsku zaštitu, i dodatno jamstvo proizvođača te koliko ono traje.
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