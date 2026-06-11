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116. u Hrvatskoj

Lidl otvorio novu trgovinu u Benkovcu

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11. lip. 2026. 08:21
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Lidl Hrvatska
Lidl Hrvatska

Nova trgovina prostire se na više od 2.000 četvornih metara i kupcima nudi moderan prodajni prostor sa samonaplatnim blagajnama. Otvorenje je obilježeno donacijom od 1.500 eura Osnovnoj školi Benkovac, čime Lidl nastavlja svoju praksu podrške lokalnim zajednicama u kojima posluje.

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Lidl Hrvatska danas je otvorio svoju novu trgovinu u Benkovcu na adresi Ulica Benkovačke bojne 1A. Riječ je o 116. Lidlovoj trgovini u Hrvatskoj, čime kompanija nastavlja razvoj svoje prodajne mreže te dodatno približava svoju ponudu kupcima na području Benkovca i okolice.

Lidl Hrvatska
Lidl Hrvatska

Nova trgovina izgrađena je kao samostalni objekt ukupne površine 2.013 četvornih metara, od čega se 1.226 četvornih metara odnosi na prodajni prostor. Suvremeno uređen prostor kupcima omogućuje preglednu i ugodnu kupnju, uz širok asortiman kvalitetnih proizvoda i svakodnevno svježu ponudu. Kako bi kupnja bila još jednostavnija i brža, trgovina je opremljena i samonaplatnim blagajnama koje kupcima pružaju dodatnu fleksibilnost prilikom svakodnevne kupnje.

Kupcima je na raspolaganju 85 vanjskih parkirnih mjesta, čime je osigurana dodatna praktičnost i jednostavan pristup trgovini. Nova lokacija uređena je prema suvremenim standardima funkcionalnosti i kvalitete te predstavlja nastavak Lidlovih ulaganja u razvoj prodajne mreže u Hrvatskoj.

Lidl Hrvatska
Lidl Hrvatska

Novu trgovinu u rad su pustili voditelj trgovine Ivan Augustinović i regionalni voditelj prodaje David Čavić. Povodom otvorenja, Lidl Hrvatska donirao je 1.500 eura Osnovnoj školi Benkovac, nastavljajući svoju dugogodišnju praksu podrške lokalnim zajednicama u kojima posluje te potvrđujući svoju predanost ulaganju u obrazovanje i stvaranje boljih uvjeta za djecu i mlade.

Lidlova trgovina u Benkovcu otvorena je svakoga dana od 8 do 21 sat.

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lidl lidl hrvatska benkovac donacija školi otvaranje trgovine širenje mreže

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