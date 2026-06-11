116. u Hrvatskoj
Lidl otvorio novu trgovinu u Benkovcu
Nova trgovina prostire se na više od 2.000 četvornih metara i kupcima nudi moderan prodajni prostor sa samonaplatnim blagajnama. Otvorenje je obilježeno donacijom od 1.500 eura Osnovnoj školi Benkovac, čime Lidl nastavlja svoju praksu podrške lokalnim zajednicama u kojima posluje.
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Lidl Hrvatska danas je otvorio svoju novu trgovinu u Benkovcu na adresi Ulica Benkovačke bojne 1A. Riječ je o 116. Lidlovoj trgovini u Hrvatskoj, čime kompanija nastavlja razvoj svoje prodajne mreže te dodatno približava svoju ponudu kupcima na području Benkovca i okolice.
Nova trgovina izgrađena je kao samostalni objekt ukupne površine 2.013 četvornih metara, od čega se 1.226 četvornih metara odnosi na prodajni prostor. Suvremeno uređen prostor kupcima omogućuje preglednu i ugodnu kupnju, uz širok asortiman kvalitetnih proizvoda i svakodnevno svježu ponudu. Kako bi kupnja bila još jednostavnija i brža, trgovina je opremljena i samonaplatnim blagajnama koje kupcima pružaju dodatnu fleksibilnost prilikom svakodnevne kupnje.
Kupcima je na raspolaganju 85 vanjskih parkirnih mjesta, čime je osigurana dodatna praktičnost i jednostavan pristup trgovini. Nova lokacija uređena je prema suvremenim standardima funkcionalnosti i kvalitete te predstavlja nastavak Lidlovih ulaganja u razvoj prodajne mreže u Hrvatskoj.
Novu trgovinu u rad su pustili voditelj trgovine Ivan Augustinović i regionalni voditelj prodaje David Čavić. Povodom otvorenja, Lidl Hrvatska donirao je 1.500 eura Osnovnoj školi Benkovac, nastavljajući svoju dugogodišnju praksu podrške lokalnim zajednicama u kojima posluje te potvrđujući svoju predanost ulaganju u obrazovanje i stvaranje boljih uvjeta za djecu i mlade.
Lidlova trgovina u Benkovcu otvorena je svakoga dana od 8 do 21 sat.
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