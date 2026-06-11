Lidl otvorio novu trgovinu u Benkovcu

Nova trgovina izgrađena je kao samostalni objekt ukupne površine 2.013 četvornih metara, od čega se 1.226 četvornih metara odnosi na prodajni prostor. Suvremeno uređen prostor kupcima omogućuje preglednu i ugodnu kupnju, uz širok asortiman kvalitetnih proizvoda i svakodnevno svježu ponudu. Kako bi kupnja bila još jednostavnija i brža, trgovina je opremljena i samonaplatnim blagajnama koje kupcima pružaju dodatnu fleksibilnost prilikom svakodnevne kupnje.