Maja Pokrovac: Nijedna EU država nema ovako nepoticajan okvir za obnovljive izvore energije

"Jedna od dozvola koje moraju dobiti svi proizvođači je trošak naknade priključivanja na mrežu. HERA, kao nezavisan regulator - iako ima zakonsku obvezu na godišnjoj razini definirati taj trošak - tri godine je prošlo, a energetskim odobrenjima koja su sami proizvođači platili njima ističe rok, to vam je nužno kako biste došli do iduće faze u projektu, a to je lokacijska dozvola. Zbog toga bi mogla propasti brojna ulaganja, a to se recimo događa ovaj tjedan. Bili smo prisiljeni reagirati, kolege iz Europe koji sve prate skupa s nama - udružili smo se i zajedno pisali Europskoj komisiji."