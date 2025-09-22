U vezi blokiranih projekata
Maja Pokrovac: Nijedna EU država nema ovako nepoticajan okvir za obnovljive izvore energije
Maja Pokrovac, predsjednica udruženja Obnovljivi izvori energije gostovala je u Novom danu te objasnila zašto su kao udruga poslali pismo Europskoj komisiji oko - kako tvrde - blokiranih projekata obnovljivih izvora energije u Hrvatskoj.
Oglas
"Kad radiš ovaj posao predstavljaš na neki način domaću industriju i proizvođače, ovo nam je prvi put otkako postoji udruženje da smo morali posegnuti za nekim mehanizmom koji nadilazi naše nacionalne okvire. Mi jedini radimo iz Hrvatske s nekim europskim udruženjima, no kao što vidite nema nijedne europske zemlje koja prolazi ovako nepoticajan okvir kada govorimo o domaćoj proizvodnji."
"Jedna od dozvola koje moraju dobiti svi proizvođači je trošak naknade priključivanja na mrežu. HERA, kao nezavisan regulator - iako ima zakonsku obvezu na godišnjoj razini definirati taj trošak - tri godine je prošlo, a energetskim odobrenjima koja su sami proizvođači platili njima ističe rok, to vam je nužno kako biste došli do iduće faze u projektu, a to je lokacijska dozvola. Zbog toga bi mogla propasti brojna ulaganja, a to se recimo događa ovaj tjedan. Bili smo prisiljeni reagirati, kolege iz Europe koji sve prate skupa s nama - udružili smo se i zajedno pisali Europskoj komisiji."
Što se tu može uopće poduzeti te od koga primarno očekujete reakciju? Od Europske komisije, Vlade RH, drugih institucija?
"Mi smo kontinuirano reagirali i apelirali, u zadnjih godinu dana smo više puta pisali primjerice Ministarstvu gospodarstva očekujući sastanke, ali očito nismo uspjeli klasičnim načinom komunicirati I zagovarati interese domaćih proizvođača energije.
Jedino što mi očekujemo ove tri godine je da HERA donese odluku o tom trošku, kako bi se ti projekti priključili na mrežu. HERA bi morala biti prva koja poštuje zakonske okvire ove zemlje, a to se ne događa. Usporedbe radi, mi smo prošli tjedan uputili to pismo Europskoj komisiji i od tamo je odmah stigla reakcija, imamo s njihovim predstavnicima već zakazan sastanak u četvrtak - dakle Europska komisija reagira i napravi neke pomake odmah u tjedan-dva, a u Hrvatskoj ne možemo nešto promijeniti tri godine."
"To predstavlja apsolutno nerazumijevanje toga što znači imati proizvodnju u svojoj državi pa se postavlja pitanje želiš li zaista u svojoj zemlji tijekom ljetnih mjeseci uvoziti 25 posto energije i to u trenucima kad ti sunce najjače sija. Postavlja se i pitanje zašto ne možemo skladištiti tu energiju, iako u državama poput Grčke, Mađarske ili Slovenije su baterije najnormalniji pojam, moraš moći skladištiti viškove energije."
Što je još poručila Maja Pokrovac pogledajte u videu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas