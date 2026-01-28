Mirovine na putu rasta: Što donose nove zakonske izmjene?

Naveo je i kako dobrovoljni mirovinski fondovi (DMF) upravljaju imovinom koja je u prosincu 2025. iznosila 1,6 milijardi eura, što je porast od 213 milijuna eura u odnosu na prethodnu godinu. U prosincu 2025. bilo je više od 495 tisuća članova DMF, te im broj kontinuirano raste, kazao je, naglasivši kako hrvatska Vlada kontinuirano radi na podizanju mirovina te kako zakonske izmjene koje je predlagala već daju rezultate.