MojPosao objavio iznos prosječne plaće s dodacima u prvom kvartalu 2026.

Kada je riječ o zanimanjima, liječnici, piloti, kontrolori leta i programeri različitih profila drže sam vrh ljestvice najplaćenijih, a njihova primanja znatno nadmašuju državni prosjek i "penju" se do, a nerijetko i prelaze, 3.000 eura mjesečno. Na suprotnoj strani nalaze se radnici u uslužnim i pomoćnim djelatnostima. Njegovatelji i spremačice, primjerice, u prosjeku ne dosežu ni 1.000 eura mjesečno, što ih svrstava među najslabije plaćene u zemlji, navodi se u objavi.