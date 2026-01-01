Na snagu stupaju "Bačićevi zakoni" te niz mjera vezanih za umirovljenike

Osim toga, od 1. siječnja korisnicima invalidske mirovine povećava se invalidska mirovina za 10 posto, i to povećanjem mirovinskog faktora za izračun visine invalidske mirovine. Mirovinski faktor za izračun invalidske mirovine zbog potpunog gubitka radne sposobnosti i invalidske mirovine prevedene u starosnu mirovinu povećao se s 1,0 na 1,1, a za izračun zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti s 0,8 na 0,9.