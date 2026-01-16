Oglas

zbog 51.000 eura duga

Najpoznatiji hrvatski uvoznik luksuzne hrane i vrhunskih vina pred stečajem

author
Hina
|
16. sij. 2026. 13:06
crno vino
PIxabay / Ilustracija

Trgovački sud u Zagrebu zaprimio je prijedlog za otvaranje stečaja Selekcije MM, tvrtke Marija Mendeka – najpoznatijeg hrvatskog uvoznika luksuzne hrane i vrhunskih vina, zbog neizvršenih osnova za plaćanje od 51.713 eura.

Prijedlog je podnijela Financijska agencija (Fina), a uslijedio je nakon što je 2022. bio pokrenut predstečaj te tvrtke pokrenut na Mendekov zahtjev zbog "prijeteće nesposobnosti za plaćanje", ali i blokade računa i neizvršenih osnova za plaćanje od oko 219.000 kuna.

Mendek je u svojem prijedlogu naveo popis imovine Selekcije MM u kojem su i zgrada u Ilici u zagrebačkoj Kustošiji, tri citroenova dostavna vozila i mini cooper, ali su i navedena potraživanja Selekcije MM prema gotovo 70 njegovih dužnika u iznosu od 1,77 milijuna kuna.

Među njima su i tvrtke povezane s Mendekom, ali i tvrtke preko kojih se vode neki od vrhunskih hrvatskih restorana poput Baltazar restoran d.o.o, Barbieris restaurants d.o.o. te Esplanade Oleander d.o.o. U Mendekovu popisu dužnika navedeno je i Ministarstvo financija od kojih je potraživao nešto više od 48.000 kuna.

Selekcija MM tvrtka je osnovana 2010. s 4,1 milijuna kuna temeljnog kapitala i sjedištem u zagrebačkoj Ilici, a u sudskom registru se kao jedini osnivač i direktor navodi Marijo Mendek.

Kao česti gost gastro i lyfestyle rubrika hrvatskih medija, Mendek je isticao da je njegova priča s hranom krenula krajem osamdesetih u Muenchenu gdje je godinama radio u restoranu s dvije Michelinove zvjezdice. 

"Tamo sam se po prvi puta susreo s premium proizvodima poput kavijara, foie gras, steakova, janjećeg frenched racka i od tada sam beznadno zaljubljen u hranu. Tada nisam ni slutio u kojoj će mjeri ljubav prema hrani obilježiti moj život", isticao je Mendes.

Dodao je i kako je Selekciju MM pokrenuo po povratku u Hrvatsku, a sve s ciljem kako bi prenio sve ono što je naučio o visokoj gastronomiji te našem tržištu ponudio "kvalitetne prehrambene namirnice iz cijelog svijeta" te je postao jedan od najvećih uvoznika i distributera svjetski poznatih prehrambenih brendova, delikatesa i vrhunskih vina iz cijelog svijeta.

Teme
Dugovi tvrtke Predstečajni postupak Selekcija MM Uvoz hrane i delikatesa

