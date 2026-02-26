Novi umirovljenici rade sve dulje: Mirovine im zbog toga nisu veće

Novi umirovljenici u 2025. godini velikom većinom odlaze u starosnu mirovinu. Najnoviji podaci pokazuju da radimo sve dulje, što ne znači nužno i veće mirovine. Oni koji su radili dulje od 41 godinu nemaju ni 700 eura mirovine, dok prijevremeni umirovljenici za 38 godina staža dobiju svega 562 eura zbog penalizacije. Najmanje su pak invalidske mirovine, dok su među obiteljskima uglavnom samo žene.
Do rujanske isplate mirovina u ovoj godini umirovilo se 30.109 umirovljenika po općim propisima, u što su uključene i isplate prema međunarodnim ugovorima. Prosječna mirovina umirovljenih u 2025. godini je 564 eura. Novi umirovljenici većinom su birali starosnu mirovinu, njih više od 20.500, što obuhvaća i gotovo 5.000 dugogodišnjih osiguranika koji u mirovinu mogu već sa 60 godina, pod uvjetom da imaju najmanje 41 godinu staža. Muškarci u starosnu idu sa 65 godina, a žene trenutačno sa 63 godine i devet mjeseci, piše Mirovina.hr.
Prijevremeni umirovljenici imaju 38 godina staža
Novi umirovljenici rade dulje i u prosjeku imaju dvije godine staža više od svih korisnika mirovina zajedno. Radili su tako skoro 34 godine, a prosjek ruše invalidske i obiteljske mirovine. Gledamo li samo one starosne, prosječni staž premašuje 35 godina. Zanimljivo je i da korisnici prijevremenih mirovina imaju više staža nego starosni umirovljenici, gotovo 38 godina, premda su u mirovinu otišli ranije. Dok je minimalni uvjet staža za starosnu mirovinu 15 godina, u prijevremenu muškarci idu sa 60 godina života i 35 staža, a žene s 58 godina i devet mjeseci života te 33 godine i devet mjeseci staža.
Prijevremene mirovine se umanjuju za 0,2 posto za svaki mjesec ranijeg odlaska u mirovinu u odnosu na uvjete za onu starosnu. Mirovinskom reformom od 1. srpnja penalizacija je ukinuta za sve korisnike prijevremene mirovine starije od 70 godina, ali s primjenom tek od siječnja 2026. godine, zbog čega će njihove mirovine biti veće. Manje od 3.500 novih umirovljenika odlučilo se ove godine otići u prijevremenu mirovinu s prosječnih 60 godina života i svega 562 eura prosječne mirovine.
Više od 4.000 udovica ostvarilo obiteljsku mirovinu
Starosne mirovine novih umirovljenika iznose 570 eura za 33 godine staža, a u prosjeku su umirovljenici ove godine u starosnu otišli sa skoro 65 godina. Posljedica je to sve duljih uvjeta za odlazak u mirovinu žena, ali i povlastica koja se mogu ostvariti duljim radom nakon stjecanja prvih uvjeta kroz bonifikaciju. Za dugogodišnje osiguranike prosjek se penje na 696 eura mirovine i to za 42 godine staža, što znači da su i ove mirovine kao rezultat ‘punog’ staža zapravo one najniže.
Ove godine do rujna ostvareno je i 4.689 obiteljskih mirovina u koju su mahom otišle udovice, njih 4.055. Prosječna obiteljska mirovina im je 450 eura, a novi korisnici obiteljske mirovine u prosjeku imaju 62 godine. Novih invalidskih mirovina je gotovo 13.500, a prosjekom su ujedno i najmanje te iznose 415 eura za 24 godine staža.
