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Vozači, pripremite se

Novo poskupljenje goriva? Evo koliko bi mogli plaćati od utorka

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N1 Info
|
10. srp. 2026. 14:28
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Gorivo
Freepik/Ilustracija

RTL Danas doznaje nove cijene goriva, koje bi trebale vrijediti od idućeg utorka.

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Vozače će tako od utorka na benzinskim pumpama dočekati sljedeće cijene:

  • Eurosuper 95: 1,57 eura po litri (poskupljenje od tri centa)
  • Eurodizel: 1,62 eura po litri (poskupljenje od osam centi)
  • Plavi dizel: 1,04 eura po litri (poskupljenje od osam centi)

Valja napomenuti da se to još može izmijeniti te da će Vlada nakon telefonske sjednice u ponedjeljak i objaviti službene cijene, piše novinarka RTL-a Dajana Šošić.

Poskuplje i UNP. Cijena UNP-a za spremnike i boce će iznositi:

  • UNP Boce: 1,81 eura po kilogramu (poskupljenje od 2 centa)
  • UNP Spremnici: 1,23 eura po kilogramu (poskupljenje od 2 centa)

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