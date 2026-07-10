Vozači, pripremite se
Novo poskupljenje goriva? Evo koliko bi mogli plaćati od utorka
RTL Danas doznaje nove cijene goriva, koje bi trebale vrijediti od idućeg utorka.
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Vozače će tako od utorka na benzinskim pumpama dočekati sljedeće cijene:
- Eurosuper 95: 1,57 eura po litri (poskupljenje od tri centa)
- Eurodizel: 1,62 eura po litri (poskupljenje od osam centi)
- Plavi dizel: 1,04 eura po litri (poskupljenje od osam centi)
Valja napomenuti da se to još može izmijeniti te da će Vlada nakon telefonske sjednice u ponedjeljak i objaviti službene cijene, piše novinarka RTL-a Dajana Šošić.
Poskuplje i UNP. Cijena UNP-a za spremnike i boce će iznositi:
- UNP Boce: 1,81 eura po kilogramu (poskupljenje od 2 centa)
- UNP Spremnici: 1,23 eura po kilogramu (poskupljenje od 2 centa)
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SK
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