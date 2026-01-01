Mogućnost uspostave takve mreže u travnju je najavio potpredsjednik Vlade i ministar financija Marko Primorac, koja bi na neki način značila da su bankomati zajednički od banaka, a podizanje novca na svakom od njih besplatno. No Primorac je krajem svibnja izjavio da se nije postigla suglasnost s bankama oko uspostave nacionalne bankomatske mreže, poručivši i da banke imaju još oko godinu i pol dana da se na to eventualno odluče.