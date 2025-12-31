NOVI PAKET
Od sutra stižu velike promjene: Otiđite u banke i iskoristite priliku - besplatno je
Od sutra su u Hrvatskoj banke obvezne ponuditi besplatni paket osnovnih bankarskih usluga, uključujući vođenje tekućeg računa, za građane koji primaju redovna primanja - plaću, mirovinu, stipendiju, naknadu za nezaposlenost...
Oglas
Besplatni račun neće biti aktiviran automatski, već ga građani moraju sami zatražiti u banci, navodeći da im na taj račun stižu redovna primanja.
Koje sve promjene donosi ova novica - doznala je Nataša Božić u razgovoru s glavnim savjetnikom ministra financija Matejom Bulom.
"U Hrvatskoj imamo oko 2,6 milijuna računa s redovitim primanjima, što podrazumijeva mirovine, socijalna davanja, stipendije studentima, redovito primanje plaća... Ostavili smo mogućnost da građani sami procijene je li to paket usluga koji im najviše odgovara."
Što donosi paket?
"Širok je, govorimo o tome da uključuje besplatno otvaranje, vođenje i zatvaranje, besplatno mobilno ili internet bankarstvo, besplatan priljev novca i polaganje novca. Važna informacija je da od 1.1.2027. svi s tim paketom mogu dvaput mjesečno podići novac na bankomatu koji nije njihova matična banka."
Što s građanima koji imaju dozvoljen minus i zatraže račun?
"Mogu dogovoriti sve usluge, tako i dozvoljeno prekoračenje."
Zašto je Ministarstvo tražilo uvođenje ovog paketa?
"Radimo godinama na podizanju mjera zaštite potrošača. Primijetili smo da u području bankarskih naknada postoje određene nedorečenosti, pažljivo smo pratili proces i utvrdili situaciju da svi imaju obvezu primati preko računa banaka primati plaće, mirovina, stipendija... pa nam se činilo logično omogućiti građanima da svemu tome pristupe bez naknada."
Koliko su banke zarađivale na naknadama?
"Banke imaju troškove za pružanje tih usluga pa se ne može reći "zarađivale". U 2024. su ukupne naknade iznosile 870 milijuna eura, građanima je naplaćeno oko 330 milijuna eura, a od toga je oko sto milijuna bilo za vođenje računa. Govorimo o velikom potencijalu kumulativne usluge za građane. Naravno, pod uvjetom da svi pređu na taj besplatni paket usluga. No, nije za očekivati da će to svi učiniti", zaključio je Matej Bule.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas