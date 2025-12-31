Od sutra stižu velike promjene: Otiđite u banke i iskoristite priliku - besplatno je

"Banke imaju troškove za pružanje tih usluga pa se ne može reći "zarađivale". U 2024. su ukupne naknade iznosile 870 milijuna eura, građanima je naplaćeno oko 330 milijuna eura, a od toga je oko sto milijuna bilo za vođenje računa. Govorimo o velikom potencijalu kumulativne usluge za građane. Naravno, pod uvjetom da svi pređu na taj besplatni paket usluga. No, nije za očekivati da će to svi učiniti", zaključio je Matej Bule.