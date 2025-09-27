Oglasili se iz Janafa: Izjave mađarskog ministra su zlonamjerne, neistinite i licemjerne

Hrvatska je, istaknuli su, predana osiguravanju energetske sigurnosti Europske unije i šire regije, što je do sada više puta dokazano jasnom potporom Vlade RH razvitku regionalnog energetskog huba koji čine Janaf i LNG Hrvatska. "Ako itko profitira na trenutnoj situaciji, to zasigurno nije Hrvatska, nego Mađarska, koja kontinuirano uvozi rusku naftu, dok Hrvatska sustavno jača diverzifikaciju opskrbe i energetske izvore", ustvrdili su.